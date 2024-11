Clamoroso Marquez, è ufficiale: mondo della MotoGP sconvolto

L’ufficialità su Marc Marquez sconvolge totalmente il mondo della MotoGP: la notizia appena arrivata è davvero clamorosa

Manca ormai solo un weekend al termine di questo appassionante Mondiale 2024 di MotoGP. I piloti correranno a Barcellona, circuito scelto per sostituire quello di Valencia dopo la devastante alluvione che ha colpito il territorio valenciano. Il prossimo fine settimana è quindi quello decisivo per conoscere chi tra Martin e Bagnaia si laureerà campione del mondo.

Per il pilota spagnolo, largamente favorito, si tratterebbe del primo alloro, mentre Pecco va a caccia di una vera e propria impresa per conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo. La classifica dice infatti che Martin ha 24 punti di vantaggio sul pilota torinese, che avrebbe bisogno di vincere sia la Gara Sprint che il GP e sperare in un pessimo weekend del suo rivale.

Martin potrà contare molto probabilmente anche sull’aiuto di Marc Marquez, che in questa stagione è tornato ai livelli che gli competono grazie al passaggio dalla Honda alla Ducati. Già in sella alla Gresini Racing il campionissimo spagnolo è tornato a occupare stabilmente le prime posizioni (attualmente è terzo in classifica generale con un punto di vantaggio su Bastianini).

Clamoroso Marquez: arriva la sentenza

L’impressione è che il prossimo anno, con l’approdo nel team ufficiale Ducati, Marc Marquez potrà davvero lottare fianco a fianco con Martin e Bagnaia e provare a conquistare il suo nono titolo iridato (finora ne ha vinti uno in 125, uno in Moto2 e sei in MotoGP). Proprio in queste ore è arrivata una notizia che riguarda proprio Marquez: il 31enne di Cervera è considerato favorito per il 2025 da un ex grande campione di MotoGP.

Stiamo parlando di Casey Stoner, vincitore del Mondiale nella classe regina sia nel 2007 con la Ducati che nel 2011 con la Honda. Il 39enne australiano è stato uno dei protagonisti di Eicma Milano e proprio in occasione dell’evento milanese ha fatto capire di avere anche lui una certa curiosità per i tradizionali test pre-stagione che vedranno esordire Marquez in sella alla Ducati ufficiale.

Proprio la possibilità di guidare la Desmosedici GP25, secondo Stoner, fa di Marquez il pilota favorito per la vittoria del prossimo campionato del mondo. “Vedremo cosa succederà, ma onestamente credo che Marquez conquisterà il titolo della MotoGP nel 2025, perché attualmente è il miglior pilota”, ha detto l’australiano a ‘MotoSan’. Tutto ciò, sottolinea Stoner, a patto che l’elettronica o i regolamenti non diventino ancora più invasivi: “Ogni volta il pilota è meno importante della moto“.