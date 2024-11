È finita per Hamilton: dramma totale, tifosi sconvolti

Notizia tremenda per Lewis Hamilton, l’annuncio spiazza il pilota britannico e i suoi tifosi: adesso anche la Ferrari trema

Il tramonto del mondiale 2024 di Formula 1 è ormai alle porte. La sfida per il titolo, rimasta aperta almeno fino al Brasile, con una Red Bull in crisi e un Lando Norris convinto di potercela fare, è stata di fatto decisa con Gran Premio disputato a Interlagos. Una tappa fondamentale del mondiale che non solo ha quasi consegnato il titolo al campione del mondo in carica, ma ha regalato anche una notizia devastante al quasi neo-ferrarista Lewis Hamilton. Nessuno vuole crederci, ma ormai è chiaro: per lui è davvero finita.

Nella stagione più difficile della sua carriera, almeno dopo essere sbocciato come il campione che a lungo è stato, Hamilton in questo 2024 si è tolto davvero poche soddisfazioni, complice una Mercedes non in grado di competere alla pari con le principali rivali e un declino dello stesso Hamilton che sembra ormai inarrestabile.

Se c’è ancora chi spera che, cambiando aria, con nuovi stimoli e una nuova vettura a disposizione, Lewis possa tornare almeno un qualcosa di simile a ciò che è stato, altri sono decisamente più pessimisti e, alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, stanno cominciando anche a cambiare idea sul suo effettivo talento. Quasi che i suoi successi siano stati frutto, più che di un merito straordinario da parte sua, di una mancanza di rivali e di una vettura nettamente superiore alla media.

Un pensiero forse fin troppo severo, ma che sembra chiaramente trasparire dalle parole di un noto addetto ai lavori, un personaggio molto influente del mondo dei motori e le cui dichiarazioni fanno sempre molto rumore.

Dramma per Hamilton, stavolta è davvero finita: l’annuncio è clamoroso

A distanza di giorni si continua ancora a discutere di quel che abbiamo visto in Brasile. Il Gran Premio che ha restituito a Verstappen la vittoria è stato infatti foriero di molte risposte, almeno su quello che è attualmente lo stato della Formula 1. Ne è convinto anche Jeremy Clarkson, ex pilota britannico famoso per serie televisive come Top Gear e The Grand Tour.

Nonostante non sia stato mai un grande ammiratore di Verstappen, all’indomani del GP di Interlagos Clarkson ha voluto spendere dichiarazioni al miele nei confronti dell’olandese, dando al contempo un colpo durissimo a quello che, fino a pochi anni fa, era considerato l’unico pilota in grado di rivaleggiare con Schumacher per il titolo simbolico di Goat della Formula 1.

Intervistato dal ‘Sun’, Clarkson ha espresso il suo attuale pensiero su Verstappen, pilota su cui ha spesso avuto modo da ridire. E alla luce di quanto visto quest’anno, ha dovuto ammettere una verità clamorosa: “Penso che Max sia uno dei più grandi di tutti i tempi, potrebbe anche essere il più grande in assoluto“.

Un elogio straordinario per il campione del mondo in carica e al contempo un brutto colpo per Hamilton, che invece ha continuato a palesare gravi segnali di declino: “Il suo momento migliore lo ha superato. Dà la colpa alla sua auto per i risultati, ma il suo compagno di squadra in qualifica era in prima fila“.

Dato il suo passaggio alla Ferrari ufficialmente annunciato già dall’inizio dell’anno, qualcuno ha provato a ipotizzare che in qualche modo la Mercedes quest’anno abbia voluto boicottare Lewis, impedendogli di mettere in mostra tutto il suo potenziale. Un’ipotesi che però Clarkson boccia come ‘improbabile’, aggiungendo: “Mi sembra più realistico pensare che ormai sia troppo in là con gli anni“. Starà a Lewis smentire questa sentenza al momento inattaccabile.