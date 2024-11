Emozione per Djokovic: ultim’ora da far venire i brividi

Le ultime dichiarazioni su Novak Djokovic sono davvero significative. Bellissimo il gesto del fuoriclasse serbo

Il 2024 di Novak Djokovic è stato particolarmente complicato. Forse per la prima volta da quando le sue qualità eccezionali lo hanno portato nel gotha assoluto del tennis, il serbo ha dovuto arrancare in più di un’occasione. Come accaduto poco prima dell’avvio delle ATP Finals di Torino, nelle quali Nole avrebbe partecipato da campione in carica, saltate invece per un infortunio.

Djokovic, attualmente numero 6 del ranking mondiale, ha comunque portato a casa un titolo che desiderava da sempre e che ha completato il suo palmarès. Ci riferiamo alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistata battendo nella finale del torneo maschile singolare Carlos Alcaraz. Insomma, un’annata altalenante ma che ha regalato comunque gioie e sorrisi al campione di Belgrado.

Molti considerano Djokovic un personaggio spesso troppo emotivo e non proprio amatissimo dal pubblico per le sue tante dimostrazioni di nervosismo durante le partite, soprattutto quando si è trovato numerosi tifosi contro. Ma c’è chi ha elogiato pubblicamente le sue doti umane, come un suo ex rivale ed amico che ha parlato di Nole in una recente intervista.

La scelta di Djokovic: ha accettato, ci sarà

A parlare molto bene di Djokovic è stato Juan Martin Del Potro, l’ex tennista argentino ex top ten nonché vincitore dello Us Open 2009 in finale contro Federer. L’argentino si è ritirato. La sua carriera terminerà ufficialmente con El grande desafio, evento per salutare del tutto il tennis internazionale ed i suoi tifosi.

Del Potro ha ammesso di aver contattato Djokovic per partecipare al suo giorno d’addio al tennis. La risposta data dal serbo è da grande signore: “Un giorno ero a Miami e Nole mi ha scritto: ‘Delpo, so che sei qui, vieni a cena con me e parliamo’ . Abbiamo avuto una conversazione incredibile. Mi ha chiesto se le voci riguarda la partita d’addio fossero vere e gli ho risposto che l’unico motivo per portare avanti il progetto era la sua presenza Per me è stato emozionante, si prenderà una pausa per venire in Argentina e stare con me. È davvero speciale”.

Un bel gesto quello di Djokovic che dunque accoglierà la proposta di Del Potro per una bella serata di festa, in onore di uno dei migliori tennisti degli ultimi 15 anni, arrivato ad essere il numero tre del ranking nel 2018. Nole ha già annunciato che sarà a Malaga in occasione della Final Eight di Coppa Davis della prossima settimana per omaggiare l’addio al tennis di Rafa Nadal che disputerà la sua ultima partita in carriera con la Spagna.