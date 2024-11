Federica Pellegrini ha stupito tutti: notizia grandiosa

L’ultima notizia che riguarda Federica Pellegrini è grandiosa: i fan della ‘Divina’ sono rimasti a bocca aperta dopo quanto visto

Tra le atlete italiane più amate c’è sicuramente Federica Pellegrini. La ‘Divina’, nel corso della sua carriera, è riuscita a raggiungere risultati straordinari nel nuoto: la medaglia d’oro a Pechino 2008 è certamente il riconoscimento più significativo, ma non si possono non menzionare anche l’argento delle Olimpiadi precedenti ad Atene (quando aveva solo 16 anni), i sei trionfi ai Mondiali, le sette medaglie d’oro agli Europei e le altre sette agli Europei in vasca corta e molto altro ancora.

Oggi, come noto, l’ex campionessa di nuoto si sta cimentando in un’altra impresa. I fan di Federica Pellegrini possono ammirarla ogni sabato sera su Rai 1 come protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Dopo un primo approccio non così semplice Federica Pellegrini si sta sciogliendo sempre di più, anche grazie alla bravura del suo compagno di ballo Angelo Madonia.

Già la scorsa settimana la coppia aveva ricevuto molti elogi per la performance: tanti complimenti per la ‘Divina’ per i netti progressi mostrati rispetto alle prime uscite. Un trend positivo confermato anche nella puntata di sabato 9 novembre: Federica Pellegrini e Angelo Madonia si sono esibiti in una salsa, convincendo pienamente i giurati e classificandosi al quarto posto (45 punti).

Federica Pellegrini irresistibile: grande gioia per i fan

Ancora una volta sono arrivati complimenti per la medaglia d’oro di Pechino 2008 per i chiari miglioramenti mostrati settimana dopo settimana. Nella sorprendente salsa proposta assieme a Madonia la ‘Divina’ ha portato sul palco tanto carisma, dimostrando un forte affiatamento con il ballerino palermitano. Per molti, infatti, il ballo di Federica Pellegrini sta diventando sempre più magnetico, tanto da non riuscire a staccarle gli occhi di dosso. Voti molto alti, quindi, nonostante la puntata sia stata poi vinta da Federica Nargi e Luca Favilla (75 punti).

Nella clip di presentazione l’ex nuotatrice ha poi voluto affrontare un argomento molto toccante che ha commosso tutti i suoi fan. Federica Pellegrini ha infatti parlato del suo allenatore Alberto Castagnetti, venuto a mancare nel 2009. La ‘Divina’ ha spiegato come Castagnetti sia stato per lui un punto di riferimento che le ha permesso di crescere non solo come atleta, ma anche come persona.

“Dopo la prima puntata di Ballando ho sentito la figlia Veronica che mi ha detto che se Alberto mi avesse vista si sarebbe fatto una grossa risata – ha detto Federica Pellegrini – Ma io lo so che mi sta guardando“.