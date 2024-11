Roma, il punto sulla panchina e le parole del membro del direttivo della Turchia: “Montella? Non esiste”

Dopo l’esonero di Ivan Juric da allenatore della Roma, i Friedkin sono al lavoro per il nuovo allenatore e negli ultimi giorni è stato accostato anche Vincenzo Montella, CT della Turchia. Ceyhun Kazanci, membro del direttivo della federazione, a ‘Fanatik’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Non esiste una cosa del genere. Abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Non c’è niente di più naturale che menzionare i nomi di allenatori di successo per alcuni grandi club, ma sarà con noi fino alla fine del contratto”.

Come raccontato da Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi, c’è stato un contatto diretto con Roberto Mancini, ex CT della Nazionale, che ha fatto le sue richieste alla società dopo la fine dell’esperienza con l’Arabia Saudita. Nel frattempo la dirigenza sta valutando altri profili e secondo le ultime indiscrezioni anche Claudio Ranieri sarebbero nel cast. Possibile incontro e contratto di 6 mesi!