Totti-Blasi, indizio inequivocabile sui social: fan in delirio

Francesco Totti ed Ilary Blasi, un nuovo indizio clamoroso arriva dai social network: oramai non ci sono dubbi, fan in delirio

Un nuovo colpo di scena arriva in merito alla vicenda più “chiacchierata”, nel mondo del gossip, che vede come protagonisti Francesco Totti ed Ilary Blasi. La battaglia, attraverso i loro legali, sull’ex coppia continua senza esclusioni di colpi. Anche se, proprio nelle ultime ore, sui social network si sta parlando di un nuovo caso che non è affatto passato inosservato.

Protagonista, questa volta, è la figlia Chanel. La 17enne, a quanto pare, è destinata a diventare una vera e propria star. Basti pensare che sui social network è seguita da più di 600mila followers. Un numero che, con il passare dei giorni, aumenta in maniera impressionante. Possibile che uno dei suoi obiettivi sia quello di seguire le orme della mamma, noto personaggio televisivo.

Quello che gli utenti, però, hanno notato è che nei suoi post appare come una lavoratrice professionale. Sì, proprio come se fosse una modella influencer. Un cambiamento importante quello che arriva proprio dal suo canale ufficiale di Instagram.

Totti-Blasi, nuovo colpo di scena: questa volta, però, loro non c’entrano…

Fino a qualche settimana fa Chanel mostrava, ai suoi follower, quello che faceva ogni giorno: allenamenti in palestra, uscite, viaggi in giro per il mondo. Adesso, però, pare che abbia cambiato decisamente copione. In molti, infatti, hanno notato che stanno comparendo delle foto che sembrano essere uscite da uno shooting fashion.

Non solo: il tutto accompagnato dall’hashtag “#Adv“. Di cosa si tratta? Non è altro che una pubblicità. Infatti la figlia dell’ex coppia più chiacchierata del nostro Paese sarebbe diventata nuovo volto del brand “Gaélle Paris“. Nei suoi post posa con importanti cappotti verdi, mini dress logati, total white e pantaloni cargo in pelle nera. Abiti, tra l’altro, pronti per la collezione autunnale. Quello che gli amanti del gossip, in quest’ultimo periodo, si stanno chiedendo è: “Chanel è diventata una modella?“.

La cosa certa, fino a questo momento, è che la figlia di Totti e Ilary (come lo si può notare dalla descrizione su Instagram) collabora con la “M&M consulting” (una delle società di consulenze aziendali e comunicazioni più importanti) che si trova a Milano e dove hanno collaborato altri personaggi importanti della tv come Belén e Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi, Francesco Monte, il difensore rossonero Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli. Insomma, il suo futuro sembra poter prendere una strada interessante.