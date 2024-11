Accordo UFFICIALE, nuovo innesto in F1: rivoluzione epocale

L’accordo è ufficiale. Ci sarà un nuovo arrivo in Formula 1 dalla prossima stagione: i dettagli

Il mondiale di Formula 1 si prepara al rush finale. Mancano quattro gare alla conclusione della stagione. Si comincia nel weekend del 22-23 con il GP di Las Vegas. A seguire si vola in Medio Oriente con il GP del Qatar (che prevede anche l’ultima sprint race dell’anno) e quello di Abu Dhabi.

Con la grande vittoria centrata da Verstappen a Interlagos, l’impressione è che, almeno per il mondiale piloti, il verdetto sul vincitore possa arrivare anche prima dell’epilogo di Abu Dhabi. Il campione olandese può chiudere la contesa con Norris già a Las Vegas. Gli basta piazzarsi davanti al rivale, anche senza vincere necessariamente il GP che si disputerà in notturna sul circuito cittadino.

Ben più intricata la situazione nel mondiale costruttori con la McLaren che deve respingere il tentativo di rimonta della Ferrari (seconda a -36) e della stessa Red Bull, terza a -49. Una classifica ancora aperta ad ogni epilogo con la Ferrari che può ambire al ritorno in vetta tra i team a sedici anni dall’ultima vittoria ottenuta nel 2008.

Formula 1, è ufficiale: sarà partner per molti anni

In attesa del GP di Las Vegas è arrivato un importante annuncio in Formula 1 con l’ufficializzazione della partnership pluriennale con un noto marchio che diventerà sponsor dal 2025. Dal prossimo anno tra i loghi dei marchi che sponsorizzano la F1 comparirà anche quello di KitKat, il noto snack al cioccolato prodotto dalla Nestlé che celebra il 90esimo anno dalla sua creazione con questo importante accordo pubblicitario.

“Con la sua portata globale e il suo calendario fitto di eventi, la F1 può offrire a KitKat la piattaforma perfetta per ricordare a tutti di prendersi una pausa. Siamo entusiasti di creare esperienze memorabili per i fan di tutto il mondo“, questo il commento di Bernard Meunier, il responsabile marketing e vendite di Nestlé, che richiama il noto slogan “Have a Break” che accompagna da anni le campagne pubblicitarie dello snack.

KitKat è già presente in Formula 1 come sponsor di Sergio Perez. Il pilota messicano, protagonista di una stagione avara di risultati, proverà a riscattarsi nel finale di stagione per ottenere nuovamente la conferma della Red Bull anche per il prossimo mondiale. Un futuro in bilico per Checo nonostante il rinnovo biennale con il team firmato la scorsa primavera.