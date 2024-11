Ansia Leclerc-Ferrari: è sfumato tutto

Incredibile rivelazione su Charles Leclerc. Poteva cambiare davvero tutto per il pilota della Ferrari

Charles Leclerc si appresta a disputare gli ultimi Gran Premi per questa stagione, sperando di arrivare più in alto possibile. La Ferrari è in netta risalita e tenta la rimonta, almeno per il titolo costruttori. Quello piloti è ormai diretto verso Max Verstappen vicino al quarto successo di fila. Quello dedicato alle scuderie, invece, è ancor lì. Con 36 punti che dividono il team di Maranello dalla McLaren, tutto può ancora accadere.

Questo è il futuro prossimo, mentre quello a più lunga scadenza dovrebbe vedere il monegasco difendere ancora i colori della Rossa. Leclerc è stato confermato come pilota della Ferrari anche per i prossimi anni, con il team che vuole puntare su di lui per tornare al successo nel mondiale piloti che manca dal 2007. Quello che cambierà sarà il suo partner di team. Non più Carlos Sainz ma Lewis Hamilton, il cui arrivo alla Ferrari è stato ufficializzato lo scorso 1 febbraio, quando il Mondiale 2024 non era ancora iniziato.

Leclerc, è sfumato tutto, l’annuncio a sorpresa

Una notizia che è stata davvero sconvolgente e spiazzante per molti. “Che Hamilton sarebbe andato via lo sapevamo, lo avevamo in mente ma non con quelle modalità lì” rivela il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff nell’ultimo libro di Matt Whyman ‘Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane’. Poi arriva l’annuncio molto significativo su Leclerc che ha recato non poche ansie ai tifosi della Ferrari.

Hamilton sarà sostituito in Mercedes dal giovane italiano Kimi Antonelli, il quale affiancherà il compagno di squadra George Russell da gennaio in avanti. L’ambizione di Wolff però era arrivare a qualche altro nome di assoluto spicco. “La scelta così veloce di Hamilton, senza sapere se fossimo stati competitivi o meno mi ha spiazzato e colto di sorpresa” ammette il Team Principal della scuderia tedesca. “Non mi ha dato il tempo di reagire. Ho dovuto chiamare i partner e agire d’urgenza, in caso contrario avremmo avuto più tempo e modo di negoziare con altri piloti come Leclerc o Norris“.

La scelta sorprendente nonché fuori tempo del britannico avrebbe così tolto a Wolff la possibilità di provare a ingaggiare il pilota monegasco. prima dell’avvenuto rinnovo. I tifosi della Ferrari possono tirare un sospiro di sollievo. “Non ho però nulla contro Hamilton, lui ha fatto la sua scelta dopo un bel percorso insieme. Ora ognuno avrà i suoi obiettivi” è la chiosa finale di un Toto Wolff già proiettato alla prossima stagione.