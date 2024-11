Valentino Rossi accoglie il rivale: tifosi senza parole

Sorpresa al Ranch del campione di Tavullia: il rivale di tante storiche battaglie in pista è stato accolto così dal Dottore. I tifosi non credono ai loro occhi

Nel corso di una carriera che più longeva, e più vincente, non sarebbe potuta essere – anzi, forse mancherebbe il titolo mondiale del 2015, condizionato dal caso Marquez a Sepang – Valentino Rossi ha avuto innumerevoli rivali tanto in pista quanto nelle strategie comunicative fuori dai circuiti.

Da Max Biaggi a Sete Gibernau passando per Loris Capirossi, Nicky Hayden e Jorge Lorenzo, fino ad arrivare al ‘Cabroncito’ di Cervera, il Dottore ha sempre trovato sulla sua strada avversari agguerriti. Che nulla hanno fatto per lasciargli campo libero nella conquista di corse e titoli iridati.

Quanto meno sul podio dei piloti che più hanno battagliato col fuoriclasse di Tavullia per primeggiare nella singola corsa o nel campionato del mondo, Casey Stoner merita certamente un posto di rilievo.

Dal 2006 al 2012, anno del ritiro del centauro australiano, i due hanno dato vita a memorabili battaglie sulle piste di tutto il mondo. Nel 2011, a Jerez de La Frontera, il fattaccio. Rossi entra in contatto con Stoner, buttandolo fuori pista nel tentativo di non lasciarsi sfuggire la posizione. A fine corsa il nativo di Southport attende ai box il ritorno del numero 46, pronunciando una frase poi rimasta storica: “La tua ambizione ha superato il tuo talento’.

Apriti cielo. Sembrava la pietra tombale di un rapporto mai decollato a causa del comune obiettivo di essere il migliore in pista, numeri e titoli alla mano. Dopo anni di freddezza e distacco, ‘agevolati’ dal ritiro dalle scene di Stoner, ecco un primo riavvicinamento nel 2021, nell’ultimo anno del nove volte campione iridato in MotoGP. Stoner, ospite in un Gran Premio di fine stagione, incontrò l’italiano. I due rivali si fecero fotografare insieme, con Rossi che sui social commentò la foto ironicamente: “Troppi ricordi, non ce la faccio!“.

Stoner al Ranch di Valentino: l’accoglienza è da brividi

Approfittando della presenza di Stoner ad Eicma, la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore tenutasi a Rho dal 7 al 10 novembre, il Dottore ha invitato il vecchio rivale al suo Ranch a Tavullia. L’occasione è stata propizia per qualche giro insieme in pista. E chi se lo sarebbe mai immaginato.

“Signori, ecco Casey al Ranch”, le parole di un Valentino che, ad anni di distanza, ha voluto chiudere forse per sempre le vecchie ruggini consumatesi in pista.

Dal canto suo l’australiano, visibilmente emozionato e gratificato dall’invito del campione marchigiano, ha commentato così il suo ‘nuovo’ rapporto con Rossi. “Sono cambiate tante cose tra me e Vale negli ultimi 12 anni. Famiglia, amici, ma la passione per la moto sarà sempre la stessa. Grazie per l’opportunità di condividere ancora una volta una pista insieme“, ha scritto sui social l’ex campione del mondo in sella alla Ducati.