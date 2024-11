L’Italia vince 1-0 in casa del Belgio e vola ai quarti di Nations League

L’Italia di Luciano Spalletti vince 1-0 in casa del Belgio: quattro vittorie e un pareggio in cinque gare. Decisivo Sandro Tonali.

PRIMO TEMPO

L’Italia ha chiuso in avanti la prima frazione di gioco per 1-0 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles nella gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Al 6′ primo squillo con Frattesi che ha calciato subito in porta e con Casteels che ha bloccato senza problemi. Gli azzurri hanno sbloccato il match all’undicesimo minuto col primo gol in Nazionale di Sandro Tonali: gran palla di Barella per Di Lorenzo, buco della difesa belga e assist per il numero 8 che a porta vuota non sbaglia. Al 44′ l’Italia va vicina al raddoppio: Barella per Frattesi che premia la sovrapposizione di Cambiaso. Palla al centro per Tonali e tiro rimpallato dalla difesa di casa.

SECONDO TEMPO

Al 50′ padroni di casa pericolosi con Debast che ci prova dal limite dell’area ma Donnarumma blocca. Al 54′ l’Italia sfiora il raddoppio con un lancio in profondità di Frattesi per Retegui che a tu per tu si fa ipnotizzare da Casteels che chiude in angolo. Due minuti dopo il Belgio pericoloso con Trossard che calcia al volo trovando la gran parata di Donnarumma. Al 61′ ancora Donnarumma ancora protagonista, questa volta su Openda: il capitano azzurro respinge la conclusione dell’attaccante del Lipsia. 78′ Belgio a un passo dal pareggio: cross di Castagne per Lukaku che di testa non trova la porta da pochi passi. Tra l’83esimo e l’84esimo il Belgio sfiora per due volte il gol: prima con Lukaku che al centro dell’area in condizione precaria calcia a colpo sicuro ma il tiro viene rimpallato da Di Lorenzo. Sugli sviluppi da calcio d’angolo Faes di testa colpisce il palo. Dopo 3′ di recupero finisce il match.