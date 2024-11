L’Argentina per ritrovarsi: Lautaro Martinez cerca la svolta

Una delle note meno liete di questo periodo dell’Inter è Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, nell’ultimo big match prima della sosta, ha fornito una prestazione negativa contro il Napoli, l’ennesima prova di un inizio di stagione complicato, come lui stesso aveva affermato dopo la gara di Empoli, nel post partita. Proprio la sfida del Castellani sembrava la svolta per il Toro di Bahia Blanca, ma le sfide successive hanno dimostrato come stia vivendo su un’altalena.

Adesso, con le Nazionali in campo, Lautaro Martinez proverà a rifarsi: con l’Argentina ha un feeling speciale e Simone Inzaghi spera che possa sbloccarsi proprio con la maglia dell’Albiceleste, per trovare nuove motivazioni e ritornare a Milano con un’altra cattiveria agonistica, perché questa squadra ha bisogno di lui per tornare a dominare come lo scorso anno.