L’importanza di Barella tra Inter e Nazionale: Spalletti gli cuce… la posizione ibrida

Nicolò Barella è un tassello fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi, ma non solo. Il suo rientro in Nazionale in vista della partita di stasera contro il Belgio è molto importante. Nell’ultimo periodo il centrocampista sardo è cresciuto tanto sul piano della leadership. Il ct Luciano Spalletti l’ha ribadito a più riprese: serve una pedina in grado di legare centrocampo e attacco. Una posizione ibrida da sfruttare molto bene, un centrocampista di raccordo con le punte.

Barella potrebbe essere proprio il tassello maggiormente utile in questo senso. Sarà interessante capire come il commissario tecnico degli azzurri riuscirà a farlo coesitere con Tonali e Frattesi. Di sicuro l’importanza di Barella è diventata fondamentale. Tutti ne sono consapevoli nell’ambiente nerazzurro… e in quello azzurro.