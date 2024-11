Hamilton-Ferrari, smentita clamorosa: c’è poco da fare

Frenata del britannico in vista del 2025, ecco cosa è successo: i dettagli e la situazione per l’anno prossimo in merito a Lewis Hamilton

Si avvicina sempre di più la nuova avventura di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo si trasferirà in Ferrari, aggiungendo un tassello importante alla sua straordinaria carriera. Il giusto passaggio per un pilota che merita di indossare la tuta rossa e di poter dire di averlo fatto almeno per una volta.

Manca sempre meno al termine dell’annata e se da una lato le due Ferrari lottano ancora per il titolo costruttori, Lewis Hamilton può già concentrarsi sulla prossima stagione. Le due monoposto rosse puntano al sorpasso in classifica sulle McLaren, per portare a casa un titolo che manca a Maranello dal 2009. Tre gare fondamentali a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi che decreteranno il campione.

Nel frattempo, però, il pilota britannico occupa il 7° posto in classifica e quindi è fuori da ogni lotta. Anche la Mercedes al momento è fuori, al quarto posto della classifica costruttori e già fuori anche dal podio. E intanto il suo futuro a Maranello sembra si stia delineando sempre più, tanto da far emergere un’indiscrezione importante.

Hamilton a casa di Enzo Ferrari? Da Maranello smentiscono: i dettagli

Nei giorni scorsi era circolata la voce secondo cui Lewis Hamilton avrebbe alloggiato presso l’abitazione di Enzo Ferrari una volta trasferitosi in Italia. Un alloggio, o un appoggio in caso di necessità, dal grande valore simbolico considerando che quella casa l’aveva sfruttata anche Michael Schumacher nel corso di tutta la sua carriera in rosso, e anche Luca Cordero di Montezemolo in qualche occasione nel 2001.

A quanto pare, però, questa notizia non trova fondamento come evidenziato da ‘FormulaPassion’ che ha verificato il tutto. Lewis Hamilton non alloggerà nella casa che era stata di Enzo Ferrari e, inoltre, non prenderà nemmeno parte ai test post-stagionali con la Ferrari ad Abu Dhabi. Il suo esordio sulla monoposto rossa avverrà a gennaio su una F1-75 del 2022.

Il britannico non ha avuto il permesso da Mercedes di guidare una Ferrari nei test post-stagionali, e quindi lo farà direttamente in quelli invernali a febbraio. Prima di allora, però, potrà guidare monoposto vecchie come la F1-75. Pronti quindi per lui dei test sulla monoposto di due anni fa, quasi tre, per iniziare a vivere il modo Ferrari ad approcciare con la nuova scuderia.