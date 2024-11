Michael Schumacher, rivelazione improvvisa: mondo dello sport con le lacrime agli occhi

Arriva una rivelazione improvvisa su Michael Schumacher: il mondo dello sport è commosso dopo aver letto l’annuncio

In questi giorni corre un anniversario importante per Michael Schumacher: è il trentesimo del suo primo titolo mondiale vinto. Era l’anno 1994, per la precisione il 13 novembre, quando il pilota tedesco veniva incoronato campione del mondo per la prima volta con la sua Benetton. Ne arriveranno altri sei, uno sempre con la stessa scuderia e ben cinque con la Ferrari, dove il suo mito crescerà a livelli stratosferici fino a diventare quello che oggi in molti considerano come il più grande pilota di tutti i tempi.

Il record di sette titoli mondiali è ancora intatto, sebbene sia condiviso con Lewis Hamilton che ironia della sorte proverà la conquista dell’ottavo proprio con la Ferrari, coronando il sogno di una vita a partire da gennaio in avanti. Proprio il britannico è stato protagonista di alcune dichiarazioni molto commoventi sull’ex pilota tedesco.

Dedica da brividi, lacrime per Michael Schumacher! C’è l’annuncio

In occasione di questo anniversario, infatti, è stato pubblicato un nuovo libro dedicato a Schumi. Si intitola “World Championship Cars – Michael Schumacher” e ripercorre la leggenda del campione tedesco. Reso ancora più iconico dalle sue condizioni attuali, di cui a dire il vero si sa ben poco. Pubblicamente non sono state condivise informazioni sul suo recupero, la famiglia preferisce mantenere assoluto riserbo. Qualche piccola concessione è stata fatta di recente dalla moglie Corinna in un documentario su Netflix.

“Michael è diverso ma è qui. Questo ci dà forza, facciamo di tutto per migliorarlo e far sì che sia più possibile a suo agio. E fargli sentire il nostro affetto” ha rivelato la signora Schumacher. Intanto, come detto, diversi esponenti del mondo dei motori hanno detto la propria sull’ex numero uno al mondo, nella prefazione del nuovo libro. Tra questi, appunto, c’è anche Lewis Hamilton le cui parole hanno suscitato commozione nei tifosi di tutto il mondo.

Il pilota britannico mostra tutta la sua grande ammirazione verso quello che viene definito un idolo. “Schumacher è un modello per tutti i giovani piloti che si approcciano a questo mondo, compreso me. Sono cresciuto nel suo mito“, rivela. Il volto della Mercedes continua: “La sua velocità, i suoi principi di lavoro, la sua determinazione, la sua costanza nonché la durata della sua carriera possono solo essere ammirati”.

“In termini di eredità penso più a lui come persona che come rivale” asserisce Hamilton. “La grandezza, modestia e sincerità della moglie Corinna trasmettono i valori di Schumacher molto più di quanto io possa mai dire. La famiglia che hanno formato insieme lo dimostra”, è la chiosa finale del pilota che sottolinea la grandezza del tedesco come uomo ancor prima del campione.