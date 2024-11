Scoppia il caos sul ritiro, addio improvviso: nuovo ribaltone

Annuncio improvviso sull’addio alle competizioni. L’atleta ha deciso a ridosso dell’inizio della nuova edizione di Coppa del Mondo

Con la ormai tradizionale ouverture sul ghiacciaio Rettenbach, a Soelden, che ha visto il podio del gigante monopolizzato dagli atleti della Norvegia, con Alexander Steen Olsen che ha preceduto Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, è scattata la Coppa del Mondo 2024-25 di sci alpino.

Ma tra pochi giorni ci sarà il taglio del nastro per la nuova stagione di un altro sport molto seguito e apprezzato dagli appassionati degli sport invernali. Il 30 novembre partirà la 48ª edizione della Coppa del Mondo di biathlon che vede tra gli atleti più attesi i fratelli Johannes e Tarjei Bø.

Il primo ha nel mirino il sesto trionfo in classifica generale e il sorpasso al connazionale Ole Einar Bjørndalen come numero di successi in gare di primo livello mentre il secondo, a dispetto della carta d’identità che dichiara 36 anni, ha tutta l’intenzione di dare del filo da torcere al fenomenale fratello anche perché è reduce da quella che ha definito “la miglior stagione di sempre“. Una rivalità tra fratelli che, però, ha i mesi contati alla luce del ribaltone dopo l’improvviso annuncio del ritiro dalle competizioni.

Biathlon, il piano di Johannes Bø per convincere il fratello a non ritirarsi

Quella si aprirà, come detto, il prossimo 30 novembre dovrebbe essere l’ultima stagione per Tarjei Bø che ha esordito in Coppa del Mondo nel lontano 2009. Ma il fratello più giovane (di 5 anni) ha un “piano” per convincerlo a proseguire per un altro inverno e spingersi fino ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

“In famiglia abbiamo sempre avuto la regola che è l’ultima cosa che fai a contare. Quindi se Tarjei dovesse vincere credo che lascerebbe. Per questo spero di poterlo battere quest’anno, perché se succede, resterà con noi per un’altra stagione“, le parole di Johannes ai microfoni di Eurosport Norvegia.

Insomma, Johannes, tra il serio e il faceto, punzecchia Tarjei come è d’abitudine tra fratelli ma è fuor di dubbio che il 36enne norvegese sia “un osso durissimo. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso. I duelli con Tarjei saranno il ricordo più forte della mia carriera” e che, pertanto, l’obiettivo olimpico possa essere un incentivo a posticipare il ritiro.

Dal canto suo Tarjei non si sbilancia, preferisce ragionare passo dopo passo ma lascia aperto un piccolo spiraglio anche perché in gara continua a divertirsi molto: “Per me è l’allenamento a essere pesante. Vedremo quanta freddezza mi è rimasta, ma gareggio da così tanto tempo che non è mai stato così difficile come adesso“. Staremo a vedere. L’inverno è appena iniziato e, quindi, tutto può succedere.