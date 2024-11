È ufficiale, clamorosa decisione in F1: Leclerc impietrito

Quando mancano tre GP alla fine del Mondiale, la Formula 1 ha finalizzato un accordo importantissimo. Leclerc non aspettava altro

Ancora una settimana di pausa prima del gran finale in Formula 1. Si comincia il prossima weekend con il GP in notturna sul circuito cittadino di Las Vegas. A seguire, trasferimento in Medio Oriente con la sprint race e il Gran Premio di Qatar che precedono la tappa conclusiva, prevista nuovamente ad Abu Dhabi il prossimo 8 dicembre.

Dopo il clamoroso exploit in Brasile, con la pazzesca vittoria ottenuta partendo dalla 17esima posizione in griglia di partenza, Max Verstappen vuole subito chiudere la contesa con Norris a Las Vegas. Con un piazzamento migliore del rivale della McLaren nel prossimo GP, il campione olandese vincerà il suo quarto titolo mondiale consecutivo con tre gare d’anticipo. Tutto ancora aperto, invece, nella graduatoria costruttori con la McLaren che precede la Ferrari di appena 36 punti e la stessa Red Bull ancora potenzialmente in lizza per il primato, ceduto a stagione in corso ai rivali di Woking a causa soprattutto del rendimento scadente di Sergio Perez.

Charles Leclerc e Carlos Sainz possono regalare alla Ferrari un titolo che manca addirittura dal Mondiale 2008. Da allora, la scuderia di Maranello non ha vinto più nulla in Formula 1 con Mercedes e Red Bull a dominare sia nel mondiale piloti che in quello costruttori.

Formula 1, accordo ufficiale: firma fino al 2031

Leclerc che avrà accolto con grande gioia la decisione della Formula 1 di rinnovare l’accordo con l’Automobile Club di Monaco fino al 2031. Un’intesa che permetterà al GP di Montecarlo di restare nel calendario della Formula 1 ancora a lungo, sebbene con un piccolo cambiamento nella programmazione della gara a partire dal 2026, quando si disputerà non più a maggio bensì nella prima metà di giugno.

Soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo è stata espressa dal CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali che ha ringraziato sia il Principe Alberto di Monaco che il presidente dell’Automobile Club di Monaco, Michael Boeri, per il rinnovo di questa importante partnership che permetterà allo storico GP del Principato (vinto quest’anno dal padrone di casa Charles Leclerc) di proseguire la sua storia in F1 che dura ormai da 70 anni.

Lo spostamento in calendario del GP di Montecarlo non è l’unica novità prevista nel Mondiale 2026 che accoglierà una nuova gara, quella di Madrid, anch’essa prevista su un circuito cittadino, stessa tipologia di tracciato che la accomuna ad altri eventi già confermati per le prossime stagioni ovvero i GP di Baku in Azerbaijan, Singapore, Miami e Las Vegas.