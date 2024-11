Forfait Verstappen, non ci sarà: fulmine a ciel sereno

Un colpo di scena clamoroso che riguarda il campione del mondo Max Verstappen: ora è certo, non ci sarà

Il Gran Premio di Interlagos ha chiarito, semmai fosse ancora necessario, chi sia il grande favorito per diventare il prossimo campione del mondo di F1 . Max Verstappen è stato capace di una prestazione assurda, una rimonta spaziale che non ha lasciato scampo ai rivali.

Sessantadue i punti di vantaggio su Lando Norris e ad una settimana dal GP di Las Vegas, le possibilità di chiudere la contesa già negli Usa sono elevate. L’inglese della McLaren ha dimostrato poca forza mentale, nonostante una vettura nettamente più veloce ed affidabile della RB20 e così Max si avvia, di gran carriera, verso il suo quarto titolo mondiale consecutivo, impresa riuscita solo a Schumacher, Vettel, Fangio e Hamilton.

Intanto, in vista del finale di stagione che prevede ancora altre tre gare oltre a Las Vegas con la Sprint Race e il GP del Qatar seguiti dalla tappa conclusiva ad Abu Dhabi, è arrivata una conferma inattesa su Verstappen.

C’è la conferma: Red Bull, Verstappen assente

Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tre appuntamenti dal grande fascino che regaleranno i verdetti ufficiali di una stagione che è stata più avvincente e appassionante del previsto.

Un’annata stressante per Max che dovrebbe avere qualche giorno di vacanza extra dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che andrà in scena il prossimo 8 dicembre. La settimana successiva l’ultimo GP dell’anno, infatti, sono alcuni test sul circuito di Yas Marina cui Max non prenderà parte. Al suo posto vi sarà Yuki Tsunoda che, dopo le voci che lo avrebbero voluto al posto di Perez nel 2025, potrà guidare la RB20 e dimostrare a Christian Horner le sue capacità.

Proprio il Team Principal ha spiegato questa scelta: “Ne abbiamo parlato con Honda. Gli abbiamo fatto fare la cronoscalata a Goodwood, qualcosa di inaspettato. È stato primo pilota a guidare una vettura di F1 con occhialini e casco aperto”. Lo stesso Horner ha poi spiegato le finalità del test: “Yuki proverà ancora la macchina in occasione dei test che seguiranno la fine della stagione. Si tratta di una cosa concordata da tempo per permettergli di fare dei giri e lavorare coi nostri ingegneri.” Per rivedere Verstappen in pista dopo Abu Dhabi bisognerà attendere i Test ufficiali 2025 previsti a fine febbraio in Bahrain.