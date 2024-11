“Lo sanno tutti”, nuovo caso Sinner: annuncio drammatico

Jannik Sinner, nuove dichiarazioni che fanno discutere sul fuoriclasse azzurro: l’annuncio spiazza e lascia tutti senza parole

Siamo nel pieno della Jannik Sinner mania. Entusiasmo alle stelle, a Torino, per le prestazioni dell’azzurro, tennista numero uno al mondo che sta regalando spettacolo alle ATP Finals in corso di svolgimento. Il pubblico è sempre più in visibilio per lui e l’altoatesino lo sta ripagando con partite sempre più entusiasmanti.

Nel corso del gironcino di qualificazione del torneo, Sinner ha espresso un autentico dominio. Tre vittorie su tre e senza cedere nemmeno un set. Battuti inesorabilmente prima Alex De Minaur, poi Taylor Fritz, poi Daniil Medvedev. C’è tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo e ribadire la propria superiorità, in questo momento, su tutto il resto della concorrenza.

È un Sinner che come sappiamo in questo periodo ha dovuto gestire tante cose, positive e meno, dentro e fuori dal campo. E lascia impressionati come sia riuscito a farlo mantenendo un livello di gioco così alto. Il racconto degli attacchi d’ansia e di panico conseguenti alla vicenda Clostebol, che lo ha segnato molto nel corso di quest’anno, ha sconvolto tutti i tifosi. Perché in campo Sinner è stato praticamente sempre impeccabile.

Anche quando non è stato particolarmente brillante, poi, Sinner è stato chirurgico e spietato nel cogliere le occasioni giuste per portare le partite dalla propria parte. Ne abbiamo avuto una prova ad esempio nel match contro Taylor Fritz, vinto per 6-4 6-4, chiudendo in entrambi i casi il break decisivo del set al decimo gioco.

Sinner, l’incoronazione di Panatta e Bertolucci: “È impossibile batterlo”

Un match manifesto della grande forza e superiorità di Sinner, che fa dire a due leggende come Panatta e Bertolucci che in questo momento non ci sono contromisure per l’azzurro.

I due ex compagni di squadra in Coppa Davis si sono confrontati nuovamente nel podcast ‘La telefonata’, che da tempo li vede protagonisti. Panatta ha spiegato: “Tutti sanno come batterlo, ne sono convinti, ma alla fine non ci riesce nessuno. A certi livelli, le partite si vincono su pochi punti. E li vince tutti Jannik”.

Ha rincarato la dose Bertolucci affermando: “Quando Sinner è in forma, agli avversari manca sempre qualcosa per raggiungerlo e lui vince inesorabilmente”. Insomma, ricorso della WADA permettendo, soprattutto sul cemento Sinner appare semplicemente imbattibile e destinato a dominare a lungo.