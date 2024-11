Roma, solo per amore: Ranieri e un compito non facile

La Roma ha annunciato Claudio Ranieri come nuovo tecnico. Il 73enne torna dunque in panchina e lo fa in quella che è casa sua. Gli toccherà un compito non facile, in una piazza sconfortata dopo le ultime settimane che hanno visto l’esonero di Ivan Juric. Un compito non facile perché per prima cosa bisognerà trovare un punto in comune con i calciatori, cercare di riportare quell’entusiasmo che manca da tanto tempo.

Claudio Ranieri è un gestore e per questo motivo può essere la soluzione giusta. Ha accettato questo incarico per amore, consapevole di quanto questa sfida sia complicata. La Roma deve provare a rialzarsi perché il tempo c’è ancora, non siamo nemmeno a un terzo del campionato. Ma bisognerà farlo subito, per evitare altri drammi sportivi.