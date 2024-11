Valentino Rossi ha deciso, clamoroso cambio di rotta

La decisione relativa a Valentino Rossi è sorprendente: la scelta è stata ufficializzata nelle scorse ore

Chi conosce bene e segue costantemente la carriera di Valentino Rossi nel mondo dei motori sa bene che il suo percorso come motociclista si è concluso nel 2021. Ma si è trattato soltanto di una porta chiusa parzialmente, perché il fuoriclasse delle due ruote si è rilanciato immediatamente in altre vesti, sempre legate ovviamente ai motori.

Rossi infatti si è lanciato come pilota automobilistico, realizzando un altro suo sogno nel cassetto, correndo per il campionato WEC e persino nella storica 24 ore di Le Mans. Altro impegno importante è quello di direttore e responsabile tecnico della VR46 Racing, ovvero la scuderia da lui fondata che fa anche da academy per i giovani talenti che vogliono iniziare l’avventura sulle due ruote.

Buonissimi i risultati della VR46 in questa stagione nel mondiale di MotoGP, visto che la moto guidata da Fabio Di Giannantonio (attualmente infortunato alla spalla) ha ottenuto piazzamenti di tutto rispetto. Meno brillanti i risultati invece nella classe cadetta, dove il team di Valentino è collegato alla Yamaha Master Camp. La classifica sorride di meno in Moto2 e per questo sono state prese decisioni importanti in vista del gran finale.

La VR46 Master Camp cambia tutto per il GP di Barcellona

In vista dell’ultimo gran premio della stagione, quello che si correrà in maniera esclusiva a Barcellona (per l’indisponibilità di Valencia dopo le note vicende di cronaca), la VR46 Master Camp cambierà tutto. Infatti il team dovrà fare a meno dei suoi due piloti titolari, a dire il vero non particolarmente brillanti nell’arco del 2024.

Sia Ayumu Sasaki che Jeremy Alcoba hanno subito infortuni durante l’ultimo GP corso in Malesia, dunque sono costretti a dare forfait per il weekend del 16-17 novembre in Spagna. Nelle scorse ore è arrivata la decisione del team sui piloti che sostituiranno, almeno temporaneamente, i due suddetti centauri.

Saranno Stefano Manzi e Andrea Migno a prendere parte alla gara di Barcellona come nuovi piloti della Yamaha VR46 Master Camp. Il primo ha già avuto esperienze nella Moto2, correndo dal 2017 al 2021 in questa categoria e facendo da sostituto nel 2022. Il secondo invece è un debuttante in questo campionato, dopo aver già fatto vedere buone cose nella Moto3 ed essere cresciuto nella academy di Rossi.