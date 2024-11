Cambiaso difende l’Italia: “Abbiamo sottovalutato la Francia? No, ha semplicemente giocatori forti”

Il suo gol aveva dato nuove speranze all’Italia prima della chiusura del primo tempo, ma poi un altro gol di Rabiot ha chiuso i conti nella ripresa: al termine della sfida persa 3 a 1 dagli azzurri contro la Francia, Andrea Cambiaso ha parlato in zona mista ai giornalisti presenti ed a Sportitalia.

C’è delusione?

“Sì, un po’ di dispiacere, tre gol da palle inattive, ci voleva più attenzione con un po’ d’esperienza in più anche se abbiamo fatto una buona partita, la prestazione c’è stata”.

Ancora in alcune partite è difficile per questa Italia?

“E’ difficile giocare contro squadre come la Francia, adesso dovremo magari affrontare Portogallo, Spagna o Germania, hanno giocatori forti, noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso”.

Quando parli di esperienza ti riferisci al gruppo giovane?

“Se guardiamo l’età media, siamo ragazzi giovani che devono ancora giocare insieme per collaudare certi meccanismi”.

Cosa vi ha detto Spalletti?

“Adesso non ci ha parlato, ci ha dato via libera per rientrare”.

E’ la via giusta?

“Assolutamente”.

Avete sottovalutato la Francia?

“Mah, è la Francia, non l’abbiamo certo presa sottogamba, semplicemente è una nazionale forte, con giocatori forti”.