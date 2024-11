Colpo di scena Ferrari: Leclerc al volante di un’altra vettura

Charles Leclerc ha stupito tutti, ecco il colpo di scena: il pilota della Ferrari alla guida di un’altra vettura

Un finale di stagione positivo quello di Charles Leclerc e della Ferrari che domenica 24 novembre scenderanno in pista per il GP di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento della stagione nel quale Max Verstappen potrebbe già festeggiare il suo quarto titolo mondiale consecutivo.

Nei pensieri del monegasco – così come in quelli di Carlos Sainz – c’è la possibilità di rimontare i 36 punti di svantaggio dalla McLaren nella corsa al titolo costruttori. Il presente parla chiaro, dunque, anche se le attenzioni ed il lavoro sono in realtà già proiettati all’anno prossimo. Tanti i cambiamenti che la Scuderia di Maranello sta apportando: il 2025 sarà l’anno dell’assalto al titolo piloti, questo è chiaro.

E la firma di Lewis Hamilton, in tal senso, non può non venire letta come un segnale di forza e ambizione estrema da parte del Cavallino Rampante. Con il sette volte campione e Leclerc, la speranza dei ferraristi sarà quella di tornare a gioire 18 anni dopo il trionfo di Raikkonen. Nel frattempo, però, proprio il pilota monegasco è tornato in pista ma con una vettura diversa dal solito: ecco cosa è accaduto.

Sorpresa Leclerc: ha scelto un’altra vettura

È successo lo scorso 17 ottobre che la Ferrari annunciasse in via ufficiale l’ultimo gioiellino, tra le Supercar più attese dell’anno: la F80. Un modello esclusivo che racchiude le migliori tecnologhe di F1 e WEC e che già fa sognare i fan del Cavallino Rampante. Ma non solo.

Proprio Charles Leclerc sembra essersi innamorato della vettura, così come il suo compagno di squadra Carlos Sainz. In due piloti della Ferrari, infatti, hanno preso parte alcuni test a Fiorano per comprendere le potenzialità della vettura che li ha evidentemente lasciati senza parole. V6 a 120 da ben 900 Cv, per quella che è la Ferrari più potente mai creata: ben 1200 Cv complessivi ed altre incredibili tecnologie. “Ecco la bestia”, ha dichiarato Leclerc nel momento in cui ha visto la splendida F80: il pilota monegasco si è subito messo alla guida.

E le sensazioni sono state più che positive. Sembra un’auto da corsa, è così prevedibile. Non bisogna sterzare molto per farla girare, è molto veloce”, le parole riportate da ‘F1ingenerale.com’. “La cosa che mi piace di più è che è così prevedibile, questo permette di godere appieno di tutta questa potenza”, ha detto un’entusiasta Leclerc dopo aver testato affondo la F80. Un momento di puro stupore per il #16 della Ferrari.

Adesso, però, l’attenzione sarà tutta rivolta al ritorno in pista: tra pochi giorni ci si avvicinerà al GP di Las Vegas e la Ferrari proverà il possibile per arrivare davanti a tutti. Leclerc e Sainz restano in scia della McLaren per il Mondiale costruttori.