Italia, venerdì il sorteggio a Nyon: le possibili avversarie

Venerdì 22 novembre alle ore 12 a Nyon la Nazionale Italiana del Ct Luciano Spalletti conoscerà l’avversaria dei quarti di finale della UEFA Nations League. Gli Azzurri, dopo la sconfitta di ieri sera con la Francia hanno chiuso al secondo posto il Gruppo 2 della Lega A. Di fronte ci sarà una delle prime classificate degli altri tre gironi: Germania, Spagna o Portogallo.

I quarti di finale si disputeranno con gare di andata e ritorno, sono in programma giovedì 20 e domenica 23 marzo con l’Italia che giocherà la prima partita in casa e ovviamente il ritorno in trasferta. Poi sarà tempo di pensare alla eventuale Final Four: le semifinali in gara unica il 4 e il 5 giugno, mentre le due finali per il primo e terzo domenica 8 giugno.