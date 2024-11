Jonathan David avvisa tutti: “Via a gennaio? Complicato”. Poi rivela la squadra dei suoi sogni

L’attaccante del Lille, Jonathan David, ha rilasciato una intervista a The Athletic nella quale ha parlato dei tanti rumors che lo riguardano, chiudendo però la porta ad un trasferimento a gennaio. Tante le spettatrici interessate della sua situazione, in Italia per esempio è accostato sia all’Inter che alla Juventus, che vedono in lui un possibile colpo a parametro zero (è a scadenza a giugno 2025): “Trasferirsi in una squadra a metà stagione è sempre complicato. Non è come all’inizio di una stagione, quando hai un pre-campionato per ambientarti, conoscere i compagni e trovare stabilità. A gennaio tutto è più caotico. È più impegnativo adattarsi così”.

Poi il centravanti rivela quella che è la squadra dei suoi sogni, il Barcellona, altro club cui è accostato: “È sempre stata la squadra dei miei sogni, quella che tifavo da bambino. Quando cresci ammirando una squadra, sogni di giocarci un giorno. Alcuni potrebbero dire: ‘Resta al Lille, sarebbe un passo indietro’. Ma io credo che ci siano sempre occasioni per crescere”.

Sul suo ruolo infine, spiega: “Sono in grado di adattarmi a diversi sistemi di gioco: ho giocato sia con due punte che come unico attaccante. Tuttavia, preferirei avere la libertà di muovermi sul campo, di non restare bloccato in una posizione. Questo mi permette di liberarmi dalla pressione, creare spazi e fare la differenza”.