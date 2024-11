Nadal lancia l’allarme per la Coppa Davis: tifosi gelati

Tutti aspettano di vedere in campo Rafa Nadal per l’ultima volta, ma dallo spagnolo arriva un annuncio preoccupante

Dopo le ATP Finals, ultimo atto della stagione tennistica, molto atteso da tutto il pubblico, saranno le Final Eight di Coppa Davis, in programma a Malaga questa settimana. Appuntamento da non perdere e con tantissimi spunti decisamente particolari. Tra i quali, anche l’ultimo torneo da professionista di Rafa Nadal. O almeno, è quello che tutti gli appassionati sperano.

La fase finale della carriera del fuoriclasse spagnolo è stata parecchio tormentata, negli ultimi due anni, da problemi fisici che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo. Nadal ha tenuto duro e in questo 2024 è riuscito comunque a tornare in campo al Roland Garros e alle Olimpiadi, per ricevere il meritato tributo da parte del pubblico. Ora, per chiudere il cerchio definitivamente e per il passo d’addio, la Coppa Davis, un altro dei tornei che ha contribuito a scrivere la sua leggenda.

A Malaga, la Spagna padrona di casa proverà a tornare a vincere il trofeo. L’ultimo trionfo è datato 2019, ma la concorrenza è agguerrita. A cominciare dall’Italia campione in carica, che si presenta come logica favorita alla manifestazione. Il tabellone potrebbe mettere di fronte azzurri e iberici in finale, con un nuovo scontro tra Sinner e Alcaraz che tutti già pregustano. Ma prima, ci sono da superare quarti di finale e semifinali.

La Spagna partirà contro l’Olanda, con il pubblico che attende la discesa in campo di Nadal. Tuttavia, dall’ex numero uno del mondo, arrivano dichiarazioni che fanno tremare i tifosi.

Nadal, rischio forfait in Coppa Davis: “Potrei non giocare”

Non è detto che lo vedremo in campo, questo il senso delle frasi rilasciate alla stampa. In questo periodo si è allenato molto per essere in forma e sta continuando a farlo, ma l’incognita sulle sue condizioni fisiche rimane.

“Dobbiamo vedere come mi sentirò dopo questi giorni di allenamento – ha spiegato Nadal – Se non mi vedo in grado di avere opzioni per vincere il singolare, sarò il primo a non voler scendere in campo. Se non mi sentirò pronto, ne parlerò con il capitano, ringrazio per l’opportunità di essere qui ma ho detto a tutti di non decidere in base al fatto che sia la mia ultima settimana da professionista”.

E poi ancora: “Credo di essere riuscito a fare una buona preparazione e per questo sono qui, ma dovremo vedere giorno per giorno“. La speranza di tutti, è che Nadal possa farcela e regalare sul campo gli ultimi momenti di una carriera stratosferica.