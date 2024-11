Stavolta la Ferrari ha stupito tutti: nuovo pilota

Ferrari, nuova clamorosa svolta: arriva un altro pilota, i tifosi sono spiazzati e la scelta lascia tutti senza parole

Ci ha provato la Ferrari con Charles Leclerc ma le prestazioni della monoposto sono migliorate nettamente quando era già troppo tardi. A Maranello c’è anche un po’ di rammarico, perché lo sviluppo della vettura forse poteva arrivare prima. Con i sé e con i ma, nella Formula 1 ma in generale nella vita, non si ottengono risultati.

E così la Ferrari spera almeno di provare a conquistare il Mondiale Costruttori da contendere alla McLaren, pur sempre un titolo iridato che dalle parti di Maranello non vedono da anni. Gli ultimi tre Gran Premi saranno decisivi in tal senso, anche se la scuderia di Woking sembra leggermente più performante della Rossa.

Vedremo come si comporterà la SF-24 nelle ultime uscite stagionali. Intanto a Maranello già si lavora anche e soprattutto alla prossima stagione, l’ultima prima del nuovo cambio di regolamento che potrebbe rimescolare le carte. La Ferrari è conscia di come l’attuale monoposto sia competitiva, segnale evidente di come il lavoro stia andando nella giusta strada.

Ferrari, decisione presa: arriva un altro pilota

La grande novità, com’è noto, sarà l’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pilota britannico dopo oltre 10 anni lascerà la Mercedes per sposare la causa della Rossa coronando il suo sogno fin da bambino. E proverà a vincere l’agognato ottavo titolo iridato che lo farebbe entrare definitivamente nella leggenda di questo sport.

Hamilton e Leclerc saranno una coppia d’oro, senza dubbi la più forte del Circus, potenzialmente esplosiva. Ma la Ferrari sembra voler fare proprio le cose in grande. E così a Maranello hanno individuato in Zhou Guanyu come possibile pilota di riserva. Come afferma ‘Canal Formule’, il pilota cinese lascerà la Stake F1 Team Kick Sauber al termine di questa stagione dopo due annate.

Il pilota nella scuderia elvetica è comunque legato alla Ferrari considerato come Maranello fornisca le power unit (fino all’anno scorso, peraltro, era considerata come Alfa Romeo). Zhou preferirebbe essere un pilota titolare anche nella prossima annata ma di certo non rifiuterebbe un ruolo nella Ferrari, seppur come riserva.

A Maranello aggiungere nel Team un profilo come quello di Guanyu significherebbe avere – in caso di estrema necessità – un pilota di assoluto valore e spessore, molto più di un giovane inesperto oppure alle prime armi. E vestire di rosso un pilota cinese poterbbe avere ripercussioni positive anche sul mercato orientale per quanto riguarda le vetture stradali del Cavallino.