“Tensione”, retroscena Federica Pellegrini: spunta la verità

Dopo aver abbandonato, per sempre, il mondo del nuoto Federica Pellegrini ha iniziato delle nuove e fantastiche avventure. La prima, probabilmente quella più importante, quella di essere diventata mamma della piccola Matilde. Poi le esperienze in televisione: prima come concorrente di “Pechino Express” (insieme a suo marito Matteo Giunta) e poi in questa edizione di “Ballando con le Stelle“.

Proprio dal programma della Rai, condotto da Milly Carlucci, arriva un clamoroso retroscena che riguarda l’ex campionessa. La nativa di Mirano, infatti, è finita al centro di un vero e proprio “momento” di gossip. A rivelare il tutto il giornalista e noto esperto nel settore, Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato da quest’ultimo pare che l’ex nuotatrice non abbia stretto un ottimo rapporto lavorativo con il suo ballerino, Angelo Madonia.

Non è un mistero che il danzatore sia legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis. Cosa è successo? A quanto pare nelle prime settimane, durante le prove, il ballerino ha sempre chiamato la Pellegrini per cognome e mai per nome. “Per amore della sua dama Madonia pensava di non suscitare gelosie. Solo che ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti di Federica“, afferma Parpiglia.

Momenti di tensione a Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini nella bufera

La reazione della Pellegrini, però, non c’è stata. Anzi, ha preferito continuare a ballare e dedicarsi a questa nuova avventura. Peccato, però, che per questo episodio non se la stia godendo al 100%. Finita qui? Neanche per sogno visto che, sempre secondo quanto riportato dal giornalista, pare che attualmente il rapporto tra il ballerino e l’ex nuotatrice continui a non essere dei migliori.

L’ultimo colpo di scena arriva in merito all’ultima intervista che la Bruganelli ha rilasciato durante una sua partecipazione ad un altro programma, ovvero “Domenica In”. Alla presentatrice Mara Venier la nota opinionista ha fatto intendere di avere una crisi sentimentale con il suo attuale compagno. Un qualcosa che lo stesso Madonia non avrebbe assai gradito.

“Ulteriori malumori nella coppia e chi ne ha risentito ancora di più è stata ovviamente Federica Pellegrini, che si è ritrovata tra le braccia un maestro sempre più nervoso“. Per il momento si tratta solamente di voci, anche perché di conferme da parte dei diretti interessati non ce ne sono. Almeno per il momento. Anche se l’ultimo colpo di scena arriva proprio da Madonia attraverso una ‘storia’ pubblicata sul suo canale ufficiale di Instagram.

Dopo che i giornali di gossip avevano parlato di questo rapporto, per nulla ottimo, con la Pellegrini, il ballerino ci ha tenuto a precisare: “I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo e pagato loro la cena“. Non è da escludere, a questo punto, che si tratti di una vera e propria frecciatina nei confronti di Parpiglia. Tra l’altro, quest’ultimo, tempo fa sarebbe stato molto vicino proprio alla Bruganelli. Poi una discussione ha interrotto tutto.