Bagnaia-Martin, ultim’ora clamorosa: spunta una foto pazzesca

L’ultima gara della tiratissima stagione in MotoGP ha visto il trionfo di Bagnaia, che però ha lasciato lo scettro mondiale a Martìn. Spunta la foto

Un duello appassionante. Un continuo avvicendamento in testa alla classifica iridata durato sostanzialmente fino a pochissime gare dalla fine, quando il centauro iberico ha messo tra sé e il rivale azzurro un buon cuscinetto. Da amministrare, ma senza troppi margini d’errore. Arrivato all’ultima gara del Mondiale con 24 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, Jorge Martìn non ha tremato.

Non ha forzato, ‘lasciando’ che il rivale, mai domo e sportivissimo nel riconoscere la bravura dell’avversario, vincesse sia la Sprint Race del sabato che la gara della domenica. Il margine, del resto, c’era.

È finita così, col pilota della Prima Pramac Racing, alla sua ultima corsa in Ducati come il resto della sua squadra satellite della casa di Borgo Panigale, trionfare nel mondiale piloti. Una soddisfazione enorme per il centauro madrileno, di fatto ‘scartato’ dalla casa madre prima a favore di Enea Bastianini, compagno di Pecco per due stagioni, e poi a vantaggio di Marc Marquez, che nel 2025 condividerà il box del Team Lenovo proprio col piemontese, arrivato a soli 10 punti dal mettere a segno una fantastica tripletta dopo i titoli iridati del 2022 e del 2023.

È stato un duello appassionante, quello tra Martìn e Bagnaia, consumatosi però curiosamente ‘a distanza’. Rari, se non addirittura inesistenti, i duelli diretti in pista tra i due, che hanno battagliato molto più con il terzo incomodo Marquez che tra loro. Una rivalità sana, forse fin troppo ‘pulita’, quella tra i due piloti protagonisti della lotta al vertice.

Bagnaia e Martìn, spunta la foto del ‘Come eravamo’

Il duello all’insegna del Fair Play e del rispetto affonda le sue radici in una conoscenza reciproca diretta tra i due piloti risalente addirittura al 2014. Proprio 10 anni fa le due allora giovanissime promesse del motociclismo mondiale si incontrarono per la prima volta. Tutto è testimoniato da una foto che sta facendo il giro del web da domenica sera.

Straordinaria, tra le altre cose, la somiglianza del campione torinese con Jorge Lorenzo nell’istantanea scattata nel paddock 10 anni fa. I due, che forse non avrebbero mai immaginato di ritrovarsi due lustri dopo a giocarsi il titolo mondiale, nutrono un profondo rispetto reciproco dato da una stima che va oltre la rivalità in pista.

Jorge Martin and Pecco Bagnaia. Both of them now stand together as MotoGP World Champions 👏👑#MotoGP #SolidarityGP pic.twitter.com/ttWVQur7ew — Crash MotoGP (@crash_motogp) November 17, 2024

Chissà cosa accadrà l’anno prossimo, quando il neo campione del mondo monterà in sella all’Aprilia tentando di bissare il suo titolo. Dall’altra parte, nella Ducati ufficiale che tanto avrebbe voluto guidare, ci sarà la temibile coppia formata dall’amico Pecco e dall’affamato Marquez. Buon Mondiale a tutti.