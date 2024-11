Milan, ripartire dai segnali arrivati dalle Nazionali

Ripartire dai segnali arrivati dalle Nazionali. In casa Milan sono arrivati messaggi più che confortanti dalle sue stelle offensive. Leao, Pulisic e Chukuwueze hanno infatti impressionato con Portogallo, Stati Uniti e Nigeria segnando e regalando spettacolo. Leao ha continuato sull’onda lunga delle prestazioni di Madrid e Cagliari dove era già apparso in forte crescita. Il portoghese si è presto la scena nel 5-1 alla Polonia sbloccando il match. L’americano invece ha stappato il match vinto 4-2 contro la Giamaica dove ha segnato anche lo Juventino Weah. Chukuwueze invece nella sconfitta 1-2 della sua Nigeria nel match perso 1-2 contro il Ruanda con la rete che aveva momentaneamente portato avanti le Super Eagles. Non ha brillato altrettanto invece Theo Hernandez. Il terzino rossonero ha deluso contro Israele, nel match pareggiato 0-0, procurandosi anche un problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare l’Italia. Un Theo Hernandez che si deve ancora totalmente sbloccare e che potrebbe comunque esserci contro la Juventus. Una missione quella di Fonseca non semplice ma avvincente con il tecnico portoghese che ha già battuto Inter e Real Madrid e ora contro la Juventus vuole centrare il terzo successo di prestigio stagionale….

Carlo Pozzoli