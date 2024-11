Niente da fare per Djokovic, pazzesco: i suoi fan non ci credono

I tifosi di Novak Djokovic non riescono a crederci, l’annuncio è incredibile: niente da fare per il serbo

Cala il sipario sulla stagione 2024 nel circuito ATP. E se ce ne fosse bisogno, a chiudere i giochi è stato ancora una volta un super Jannik Sinner, desideroso di ribadire quanto sia stato dominante in questa annata indimenticabile. Alle Finals di Torino l’azzurro è stato a dir poco strabordante, ha annichilito ogni avversario, riuscendo probabilmente in un’impresa mai riuscita in passato a nessuno. Nemmeno a Novak Djokovic.

Dopo una stagione del genere, inevitabilmente si sono moltiplicati i parallelismi tra il fuoriclasse di Belgrado e l’attuale numero uno al mondo. Per stile di gioco, per forza mentale, per carattere indomabile, i due sembrano infatti somigliarsi non poco. C’è però almeno una grande differenza che oggi si può cogliere nel loro modo di stare in campo. Ed è una differenza che va a favore dell’azzurro.

Incredibilmente, proprio alle Finals Sinner è riuscito a dimostrare a tutti quanto alto sia attualmente il suo livello, e lo ha fatto avendo la meglio, con grande semplicità, su tutti gli avversari che si è ritrovato davanti. Rivali temibili che non hanno potuto fare altro se non inchinarsi al suo strapotere, lasciandosi andare anche a dichiarazioni che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati.

Sinner meglio di Djokovic: le dichiarazioni di Ruud sorprendono tutti

Se Sinner ha conquistato il titolo di dominatore delle Finals, quello di rivelazione del torneo dei ‘maestri’ può andare a Casper Ruud. Il tennista norvegese, reduce da una stagione non certo esaltante, si è qualificato solo nell’ultima settimana per il Master ma è riuscito, contro ogni pronostico, ad arrivare fino alle semifinali.

Vero che nel primo scontro a eliminazione diretta ha potuto raccogliere solo le briciole da un Sinner scatenato, con tre giochi conquistati in due set, ma è altrettanto vero che in pochi si sarebbero aspettati più di una vittoria da parte di Ruud in questo torneo. A fare scalpore, più che le sue prestazioni, sono state però le sue parole. Dichiarazioni incredibili sulla forza di Jannik messa in relazione anche con un fenomeno come Djokovic.

Durante l’ultima conferenza stampa che lo ha visto protagonista, Ruud si è lasciato andare al confronto che in molti si aspettavano. E incredibilmente ha sottolineato come Jannik gli sia parso addirittura più ingiocabile del miglior Djokovic.

“Forse dalla tv non si capisce quanto vada forte la palla di Sinner. I suoi colpi vanno più veloci di quelli di Nole“, ha sottolineato un incredulo Ruud, aggiungendo: “Djokovic è il migliore della storia, ma con lui almeno puoi scambiare. Non dico che sia più facile giocare contro Djokovic, ma Jannik non ti lascia davvero respirare“.