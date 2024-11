Serie A, deferimenti in arrivo per il “Caso Ultras”: Calhanoglu rischia fino a 3 giornate di squalifica

Importanti aggiornamenti forniti da Calcio & Finanza a proposito dell’inchiesta “Doppia Curva” e dei rapporti tra gli ultras milanesi e la criminalità per il monopolio in ambito sportivo: come spiegato da Tuttosport, dopo aver acquisito le carte, ci saranno i primi deferimenti da parte del procuratore Chiné con Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, che rischia maggiormente dopo aver ammesso i rapporti con uno capi della Curva Nord nerazzurra, Marco Ferdico. Secondo l’articolo 25 del Codice di Giustizia sportiva, l’Inter così come il turco dovrebbero ricevere una pesante ammenda, con il numero 20 che rischia tra le due e le tre giornate di squalifica.