Caos Hamilton, perdita terribile: interviene Guardiola

La perdita di Lewis Hamilton ha provocato un vero e proprio scossone in Mercedes: per calmare la situazione è intervenuto Pep Guardiola

Mancano solo tre gare al termine del Mondiale 2024 di F1 (più la Gara Sprint in Qatar), che vede ormai Max Verstappen lanciatissimo verso il suo quarto titolo iridato consecutivo. Saranno anche gli ultimi tre Gran Premi di Lewis Hamilton con la Mercedes: si chiude, quindi, uno dei legami più vincenti di sempre nella storia della Formula 1.

Dopo dodici anni e ben sei titoli mondiali il campionissimo britannico lascerà la Mercedes e comincerà una nuova avventura in Ferrari. L’auspicio di Hamilton è di riuscire a regalare a tutto il team un’altra grande gioia, magari cogliendo una pole, un podio o addirittura un successo in questi ultimi tre weekend.

In questo 2024 il 39enne è tornato alla vittoria dopo un lungo digiuno, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio sia in Gran Bretagna, davanti al proprio pubblico, che in Belgio. Soddisfazioni che però non ‘saziano’ Hamilton, desideroso di tornare a lottare per il Mondiale con una vettura competitiva. Tuttavia proprio in queste ore è emerso un retroscena sul campione di Stevenage che ha spiazzato tutti i suoi fan.

Hamilton, perdita terribile: cosa ha fatto Wolff

Non è un segreto che Toto Wolff ci sia rimasto parecchio male quando Hamilton gli ha comunicato la sua intenzione di lasciare la Mercedes e firmare con la Rossa di Maranello. Per farsi aiutare a superare questo ‘shock’ il Team Principal della Mercedes ha parlato nientemeno che con uno dei personaggi più importanti del mondo del calcio, vale a dire Pep Guardiola.

Wolff ha raccontato al podcast di ‘High Performance’ di aver parlato con il tecnico del Manchester City prima della partenza di Hamilton, chiedendogli come si comporta quando un giocatore gli chiede di andare via e se prova a convincerlo a restare. “Lui mi ha risposto: ‘No, se qualcuno pensa di poter giocare meglio altrove o di guadagnare di più, allora devi lasciarlo andare’ – il racconto di Toto Wolff – E questa è una cosa che accetto allo stesso modo anche qui”.

Il 52enne manager austriaco ha poi aggiunto che se qualcuno decide di andarsene bisogna solo fare in modo che la situazione “sia la migliore possibile per entrambe le parti“. La Mercedes ha scelto il giovane pilota italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli come successore di Lewis Hamilton: sarà lui ad affiancare George Russell nel Mondiale 2025 di F1.