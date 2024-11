Dramma per Schumacher: tifosi distrutti, messaggio commovente

Non certo un momento facile per Schumacher. Quello che è accaduto ha fatto emozionare tutti

Sono ormai trascorsi due anni da quando Mick Schumacher ha lasciato ufficialmente la Formula 1. L’ultima sua ultima apparizione in griglia risale infatti al 20 novembre del 2022, giorno in cui corse il Gran Premio di Abu Dhabi – gara conclusiva della stagione – al volante della Haas, già consapevole che la compagine americana lo avrebbe sostituito dal campionato successivo con il più esperto Nico Hulkenberg.

Da allora, il giovane Mick è sempre rimasto dietro le quinte sperando in una nuova opportunità nella massima categoria del motorsport. In tal senso, ha deciso di continuare a frequentare il paddock accettando l’incarico di pilota di riserva e collaudatore della Mercedes, con l’opportunità di poter rappresentare anche una valida opportunità per i ‘team clienti’ della squadra di Brackley, ovvero Williams e McLaren. Nessuno, tuttavia, ha voluto puntare sul giovane pilota tedesco nel momento in cui si sono andate a definire le line up dei piloti per il prossimo Mondiale.

Mick Schumacher, arriva lo sfogo sui social: le sue parole sono da brividi

In ottica 2025 un’opportunità per il futuro di Schumacher poteva essere l’Audi, marchio che rileverà la Sauber nel 2026. Alla fine, tuttavia, la scelta del team principal Mattia Binotto è ricaduta su Gabriel Bortoleto, promettente pilota brasiliano classe 2004, laureatosi lo scorso anno campione del mondo di Formula 3.

Mick dunque dovrà rassegnarsi all’idea di trascorrere la terza stagione consecutiva lontano dalla F1. Un colpo durissimo per lui, come si evince da quanto ha pubblicato sui social.

Il 25enne nativo di Vufflens-le-Château ha infatti espresso tutta la sua amarezza per il mancato ritorno in Formula 1 lasciandosi andare ad uno sfogo su Instagram. “La vita non va sempre secondo i piani e le battute d’arresto possono essere difficili da affrontare”, ha esordito Mick. “Ma ogni sfida è un’opportunità per imparare, crescere e tornare più forti. Questo è solo un capitolo, non l’intera storia. Il viaggio continua e io sono determinato a risalire“, ha poi aggiunto, cercando di incoraggiarsi.

Infine, ha concluso il post esprimendo la sua gratitudine a coloro che gli stanno vicino: “Grazie a tutti voi per il vostro supporto, significa il mondo”. Insomma, al di là dell’ottimismo per il futuro, Mick è parecchio dispiaciuto per la piega che ha preso la sua carriera. Staremo a vedere se qualcuno, prima o poi, deciderà di dargli una seconda opportunità in Formula 1.