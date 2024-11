ESCLUSIVA SI Milan-Boban, tutta la verità sulla causa

Aggiornamento sulla causa tra Boban e il Milan. Il grado di Cassazione, de facto, non ha dato nessuna ulteriore vittoria a Zvonimir Boban nel caso riguardante il “licenziamento per giusta causa” del club rossonero. SPORTITALIA spiega in esclusiva quanto è accaduto, ripercorrendo le singole tappe.

Dopo aver vinto in primo grado, il Milan è stato costretto a pagare sia il danno patrimoniale (quello legato all’illegittimità del licenziamento) sia il danno d’immagine; quest’ultimo quantificato in 1 milione e 250 mila euro.

Il 10 maggio 2021 il club rossonero ha versato circa 5 milioni di euro a Boban. Dopodiché il Milan ha fatto il ricorso in appello, che ha confermato l’illegittimità del licenziamento in appello (dunque 4 mln e 100 mila euro di danno patrimoniale), ma viene escluso il danno d’immagine. Dunque in teoria, in questa situazione, Boban avrebbe dovuto restituire circa 1 mln di euro al club rossonero. Decide, però, di non farlo, facendo appello al terzo grado di giudizio, la cassazione.

Che ha confermato il giudizio dell’appello: dunque che Zvonimir Boban ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ma viene escluso il danno d’immagine (dunque dovrà restituire il denaro quantificato per il danno non patrimoniale al Milan, ndr).

In sostanza non si tratta di una vittoria giudiziaria totale di Boban, che dovrà restituire al Milan la parte relativa al danno d’immagine (circa 1 milione di euro), che è stato escluso sia in appello sia in cassazione.

