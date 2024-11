Lacrime Nadal-Sinner: video struggente

Il messaggio di Jannik Sinner è commovente: l’omaggio del numero uno al leggendario Rafa Nadal emoziona i tifosi

I migliori si inchinano alle leggende. Nel mondo dello sport il cambio della guardia è qualcosa di naturale. Ai campioni che hanno scritto pagine importanti di storia nel passato subentrano, quasi sempre, nuovi campioni in grado di ripetere, avvicinarsi o anche migliorare quelle gesta. È il caso di Jannik Sinner, in questo momento numero uno assoluto del mondo del tennis, sempre pronto a rendere omaggio ai Big Three, suoi idoli del passato e del presente. Lo dimostrano le parole struggenti utilizzate per salutare Nadal.

Al termine di un’annata balorda che tutti i suoi tifosi avevano immaginato diversa, e forse che lo stesso Rafa pensava di poter vivere con ben altra continuità, oltre che con risultati migliori, il maiorchino ha deciso di dire basta. E lo ha fatto giocando in Coppa Davis, a Malaga, nella sua Spagna, davanti a un pubblico accorso in buona parte soprattutto per rendergli omaggio.

Una serata da brividi, rovinata solo parzialmente dalla sconfitta in due set contro Van de Zandschulp, giocatore che non avrebbe potuto forse rubargli più di quattro game qualche anno fa. Ma il tempo passa e ormai dal lontano 2022 il fisico di Nadal ha deciso di presentargli il conto per gli sforzi di una carriera che in pochi avrebbero potuto immaginare così intensa e ricca di successi.

Perché Nadal è stato non solo il re della terra rossa, ma anche la nemesi di Roger Federer, da molti considerato ancora oggi il più grande di tutti. Una nemesi in grado, per primo, di togliergli certezze anche a Wimbledon, nel giardino di casa del tennista elvetico. Impresa memorabile vissuta senza superbia, senza arroganza, mantenendo sempre il rispetto per l’avversario. Qualità umane che hanno impressionato addetti ai lavori e tifosi, e gli hanno permesso di diventare un esempio da seguire anche per ragazzi come Sinner.

Sinner rende omaggio a Rafa Nadal: le parole dell’altoatesino sono commoventi

Presente a Malaga per salutare Nadal nell’atto finale della sua carriera, e soprattutto per rispondere alla convocazione del capitano Filippo Volandri nelle Finals di Davis, Jannik Sinner ha trovato il tempo per rendere omaggio pubblicamente a una leggenda vivente come Rafa.

Lo ha fatto in particolar modo utilizzando il mezzo più rapido e immediato, i social network, pubblicando un video di pochi secondi in cui, con estrema sincerità, saluta Nadal ringraziandolo per tutto ciò che ha dato al mondo del tennis.

Un’eredità umana e sportive con pochi precedenti, forse anche ineguagliabile, di certo impressionante per tutti coloro che si affacciano solo adesso al mondo del tennis. Doversi confrontare con i traguardi raggiunti da Federer, Djokovic e Nadal sarà da qui in avanti uno stimolo enorme per i giovani campioni del domani. Ed è forse anche per questo che Sinner non ha voluto perdere l’occasione per dire ancora una volta grazie a uno dei suoi idoli.

🥹🇮🇹🇪🇸 Jannik Sinner’s message to Rafael Nadal: 📸 Jannik’s IG pic.twitter.com/oKH7sjh1jL — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 21, 2024

“Cosa posso dire, Rafa? Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto e per tutto ciò che ci ha donato in questa incredibile carriera“, ha affermato Sinner, visibilmente emozionato anche dietro il suo consueto algido sguardo: “Grazie a te, alla tua famiglia e alla tua squadra. Ti faccio i miei migliori auguri“.

Poche parole ma molto significative. Un ennesimo passaggio di consegne tra un simbolo di ieri e un emblema dell’oggi e del domani. In un certo senso, una garanzia per tutti i tifosi: cambieranno i nomi e i volti, ma il tennis continuerà a regalarci grandi emozioni.