Paltrinieri da non credere: l’annuncio fa impazzire tutti

Gregorio Paltrinieri da urlo per tutti i tifosi e gli appassionati di sport: l’annuncio non lascia spazio alle interpretazioni, stavolta ha sorpreso tutti

Il nuotatore azzurro, oltre ad essere un vincente per natura, è anche dotato di un grande senso dell’umorismo. Un personaggio a tutto tondo che non può che far bene a tutto il movimento italiano. Nell’ultima diatriba è entrato a modo suo, strappando un sorriso.

Gregorio Paltrinieri è uno degli atleti più vincenti della storia recente italiana e di certo tra gli uomini più forti che il nostro paese abbia mai avuto in piscina. A dire il vero, ultimamente si è andato a prendere medaglie mondiali e olimpiche anche nelle acque libere, completando un percorso di crescita straordinario. Paltrinieri è un personaggio a tutto tondo e come tale merita il massimo rispetto da parte di tutto l’ambiente sportivo. In Italia è ormai un’istituzione e nonostante i 30 anni non ha ancora deciso di smettere con il nuoto.

L’ultima occasione di vederlo in pubblico si è avuta per la celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia. In quel contesto non poteva mancare uno degli atleti di punta del gruppo, che si è ritrovato però a dover fare da pompiere in una situazione infuocata.

Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca, presenti anch’esse all’evento, hanno dato spettacolo in un modo tutto loro, con un botta e risposta piuttosto pepato.

Gregorio Paltrinieri stempera la tensione: una battuta per porre fine alla lite tra la Vezzali e la Di Francisca

Al Palazzo dei Congressi all’Eur di Roma, dove stava andando in scena l’evento delle Fiamme Oro, la Vezzali e la Di Francisca non si sono risparmiate delle frecciatine piuttosto pesanti.

La schermitrice di Jesi (come la Vezzali), aveva provato a tendere la mano all’ex collega e conterranea, con un messaggio distensivo, parlando di pace e di fine delle ostilità passate. La Vezzali non ha recepito bene però la mano tesa e ha risposto di tutto punto:

“Ti stimo dal punto di vista sportivo perché sei stata una grandissima campionessa, però dal punto di vista del livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”. Subito dopo questo scontro verbale è stata la volta di Paltrinieri che ha stemperato il tutto con una battuta delle sue: “Bellissimi i messaggi, io però non ho nessun messaggio di pace da mandare. Anzi, ognuno sta nel suo che è meglio”. Applausi scroscianti dalla platea e un “bravo” da parte di un collega presente. Greg se l’è cavata da Greg.