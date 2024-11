Allarme Sinner, ultim’ora: c’è l’annuncio

Brutte notizie per Jannik Sinner, arriva l’annuncio temuto da tutti i tifosi dell’azzurro: rischio enorme per il 2025, cosa è successo

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner. La stagione agonistica si sta ormai avviando alla conclusione, ma l’attesa di molti tifosi del tennista azzurro sono tutte rivolte sul 2025, su un’annata che vedrà il numero uno al mondo chiamato a difendere tutto ciò che ha conquistato in questo indimenticabile anno, e possibilmente anche ad assaltare quegli obiettivi che ancora gli mancano, come il Roland Garros e Wimbledon.

Nel futuro del tennista altoatesino, oltre ai trionfi, potrebbe però esserci altro. Pende ancora sulla sua testa, come una spada di Damocle totalmente immeritata, la questione relativa al Clostebol, dopo il ricorso della Wada al Tas. Una sentenza che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2025, e che tutti sperano possa essere di totale assoluzione.

Perdere un giocatore come Sinner, in questo momento, potrebbe infatti risultare fatale per il movimento tennistico più in generale, considerando quanto Jannik sia amato e quanto abbia dimostrato di essere competitivo. Oggi l’azzurro è indubbiamente il faro del tennis mondiale, il punto di riferimento per tutti. E anche l’uomo da battere, come dimostrato dalle parole, senza peli sulla lingua, di uno dei suoi più temibili rivali.

Sinner, arriva l’annuncio che tutti temevano: il grande rivale lancia la sfida all’italiano

Se l’avversario numero uno di Sinner, Carlos Alcaraz, ha finito la stagione in calando, e la sua principale alternativa, Zverev, continua a non convincere gli addetti ai lavori, c’è un giocatore su tutti che potrebbe diventare per Jannik un rivale davvero temibile nel 2025. D’altronde, è anche uno dei pochissimi giocatori che quest’anno è riuscito a battere il numero uno al mondo, e lo ha fatto a Wimbledon, non proprio in un torneo qualunque.

Il riferimento è ovviamente a Daniil Medvedev. Il russo, fino a poco più di un anno fa un’autentica chimera per Sinner, ha vissuto un 2024 con tanti bassi e pochissimi momenti indimenticabili, tra cui appunto la vittoria su Jannik a Londra. Consapevole di non aver dato il massimo, l’ex numero uno al mondo sta però già pensando alla prossima stagione, con un unico obiettivo: riuscire a scalfire il primato dell’italiano.

Il guanto di sfida è stato lanciato dal finalista degli ultimi Australian Open direttamente dalle colonne del quotidiano russo Kommersant. Dopo un paio di settimane di vacanza con la famiglia, Medvedev ha infatti intenzione di mettersi al lavoro, e vuole farlo puntando come sempre al massimo.

“Io e il mio allenatore Simon cercheremo di fare un’intensa pre-season“, ha raccontato l’attuale numero cinque del mondo, aggiungendo: “Non entrerò nei dettagli, ma so come poter migliorare il mio gioco con le palle che si usano in questo momento. Non è detto che la mia idea funzioni, ma devo a tutti i costi trovare un modo per riuscire a battere di nuovo Sinner“. E non certo per una questione personale, ma semplicemente perché, se si vuole essere i migliori, bisogna battere i migliori.

La speranza di tutti è che però Medvedev e gli altri possano riuscire a superare Sinner, eventualmente, solo sul campo e non per una squalifica che produrrebbe un danno incredibile a tutto il movimento, compresi gli stessi grandi rivali dell’attuale numero uno al mondo.