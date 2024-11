Coppa Davis, Italia nuovamente campione: 2-0 all’Olanda in finale

Dopo l’edizione 2023, l’Italia si aggiudica anche quella 2024 della Coppa Davis. Gli azzurri guidati da capitan Volandri hanno battuto 2-0 in finale l’Olanda. Primo punto guadagnato da Matteo Berrettini che ha battuto in due set 6-4 6-2 Botic Van de Zandschulp. Secondo punto e decisivo guadagnato poi da Jannik Sinner che ha sconfitto in due set Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 6-2. Dopo un primo grande set Griekspoor ha ceduto alla distanza con Sinner che ha regalato così all’Italia la seconda Coppa Davis consecutiva. Trofeo che prima del successo della scorsa stagione mancava all’Italia dal 1976.