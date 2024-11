È tornato Daniele Scardina: l’annuncio è strappalacrime

È arrivato un annuncio su Daniele Scardina che ha colpito i fan: l’ex fidanzato di Diletta Leotta è tornato

Daniele Scardina continua a lottare, ad assestare pugni, a tenera alta la guardia e a schivare colpi bassi come quando era la punta di diamante del movimento pugilistico italiano. Solo che il ring dove si esibisce non troneggia al centro di un prestigioso palazzetto dello sport e ad assistere non c’è una folla osannante.

Il ring su cui ‘King Toretto’ sale ogni giorno è circondato dalle mura della sua casa e gli unici spettatori sono i familiari e gli amici che lo assistono nel suo percorso di recupero fisico dopo l’estesa emorragia cerebrale, provocata dalla rottura di un aneurisma, che lo fatto stare per diversi giorni tra la vita e la morte.

Ma ora il peggio è alle spalle, Daniele Scardina, infatti, è in vista del traguardo come attesta l‘annuncio social che ha fatto il giro del web e che ha strappato più di una lacrima di commozione ai follower e ai fan dell’ex fidanzato di Diletta Leotta.

Daniele Scardina, il toccante messaggio dell’amico Giovanni Addeo

“Chi trova un amico trova un tesoro”, recita uno dei più popolari proverbi. Lo può ben dire proprio Daniele Scardina che in Giovanni Addeo ha trovato più di un tesoro, infatti, ha trovato un fratello acquisito. La didascalia a corredo della foto che immortala i due seduti su un divano, abbracciati e sorridenti, postata da Addeo sul suo profilo Instagram, infatti, è un vero inno all’amicizia.

“Quanto ho desiderato questo giorno fratello mio solo Dio lo sa. Vederti sorridere, scherzare, ironizzare mi ha fatto capire ancora una volta quanto è preziosa la vita. A chiunque incontro dico sempre che sei la persona più bella e pura che abbia mai conosciuto e oggi nonostante le mille difficoltà che stai affrontando sei sempre grato a Dio e alla vita. Sei davvero un dono di Dio, sono fortunato ad averti nella mia vita. Tu sai quanto ti voglio bene“, il toccante messaggio di Giovanni Addeo.

Ma a essere grati a Dio sono anche i fan di ‘King Toretto’ dal momento che la foto in questione è la prova che attendevano, quella che certifica che il loro idolo poco alla volta sta tornando a essere quello che era prima di precipitare nel buco nero del coma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Addeo (@gioaddeo)

Che altro aggiungere? Nulla se non che il miglior commento in calce al suddetto scatto è proprio quello di Daniele Scardina, “Fratmmmm” (“Fratello mio“) con tanto di cuoricino, che conferma il grande rapporto tra i due.