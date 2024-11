Fiumi di lacrime nello sport, addio a una stella assoluta

Pioggia di lacrime nel mondo dello sport, i tifosi le dicono addio: l’atleta ha preso una importante decisione

Nel mondo dello sport arriva quel momento in cui un atleta si trova ad un importante bivio della sua carriera. Ovvero quello di proseguire la sua avventura sportiva o di appendere definitivamente le scarpette al chiodo. In questo caso, però, l’atleta (a questo punto ex) ha appeso al chiodo la racchetta dopo che per anni ha calcato i campi di tennis.

Ed è proprio il caso di Elena Vesnina. La nativa di Leopoli, con un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal mondo del tennis. L’atleta russa ha deciso di chiudere, per sempre, con il tennis dopo che nel corso della sua carriera sportiva si è tolta un bel po’ di soddisfazioni. Tanto da vincere alcuni trofei importanti (in particolar modo nel doppio) come la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2014 e tre titoli del Grande Slam.

Anche la Vesnina si va ad aggiungere nella lista di coloro che hanno deciso di farsi da parte nel tennis. L’ex campionessa di Indian Wells, in singolare, dopo essere diventata madre aveva tentato di ritornare a giocare ad alti livelli. Soprattutto ci aveva provato a partecipare alle ultime Olimpiadi e ad altri tornei, ma senza ottenere alcun tipo di risultato positivo.

Decisione importante, l’atleta annuncia il suo addio: tifosi in lacrime

Come riportato in precedenza la Vesnina si aggiunge alla lista di altre sue ex colleghe che si sono ritirate come Naomi Osaka e Caroline Wozniacki. La notizia del suo addio ha fatto, inevitabilmente, il giro del web e dei social network. Nel suo post ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno accompagnata in questa splendida avventura. Alla sua famiglia, a suo marito e agli amici che non l’hanno mai fatta sentire sola.

Agli allenatori, preparatori, compagni di squadra e colleghe per averla supportata quando ce n’era bisogno. Una splendida carriera quella che si è chiusa per la classe ’86. Tante le soddisfazioni che si è tolta: in particolar modo quella di essere diventata la numero 1 al mondo nel giugno del 2018.

Un palmares ricco di successi: in doppio ha vinto un oro olimpico, le WTA Finals e Wimbledon. In singolo ha vinto il suo terzo titolo, il BNP Paribas Open di Indian Wells nel 2017, con cui ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 13. Nel suo cv anche la vittoria di due Fed Cup nel 2007 (in finale contro l’Italia) e nel 2008 e un argento olimpico nel doppio misto. Una specialità in cui ha trionfato anche nell’Australian Open nel 2016 in coppia con Bruno Soares.