Pogacar, clamorosa resa: la notizia scuote i suoi tifosi

Decisione a sorpresa da parte del campione sloveno Tadej Pogacar. Ormai sembra davvero tutto fatto

Un 2024 indimenticabile per Tadej Pogacar con Risultati che l’hanno fatto entrare nell’Olimpo dei più grandi del ciclismo.

Dopo aver vinto il Giro d’Italia, il Tour de France e il mondiale su strada, il campione sloveno per il 2025 ha un obiettivo ben preciso da raggiungere ovvero quello di trionfare alla Vuelta di Spagna. L’edizione di quest’anno è stata vinta dal connazionale Primoz Roglic e Pogacar ha intenzione di ripetere la sua impresa, regalandosi un’altra grande gioia ed entrare nell’elite del ciclismo con la conquista dell’unica corsa a tappe che manca al suo palmares.

Solo sette ciclisti al mondo sono stati capaci di vincere Giro, Tour e Vuelta, tra questi i nostri Felice Gimondi e Vincenzo Nibali e Pogacar vuole aggiungersi all’elenco degli illustri predecessori. A rivelare la voglia di vincere la Vuelta è stato proprio il campione sloveno che ha affermato di non sapere se accadrà nel 2025 o meno, ma che è sicuramente un suo obiettivo.

Pogacar rinuncia al Giro d’Italia: lo sloveno pensa solo alla Vuelta

Vincere la Vuelta de España ed entrare ulteriormente nella storia del ciclismo. Questo l’obiettivo di Tadej Pogacar che è pronto a tutto pur di raggiungerlo, anche quello di rinunciare ad una competizione importante come il Giro d’Italia. Per vincere la Vuelta servirà arrivare al massimo delle forze dopo una prima parte di stagione intensa. Per questo motivo, il fuoriclasse di Komenda non difenderà la maglia rosa conquistata quest’anno.

Quello al Giro, però, sarebbe solo un arrivederci da parte di Pogacar che ha anche un’altra idea altrettanto ambiziosa in mentre: “Vincere Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno è un obiettivo oggettivamente molto ambizioso, ma sarei bugiardo se dicessi di non averci pensato. So che qualcuno avrebbe voluto che ci provassi anche quest’anno, ma onestamente dopo il Tour ero stanchissimo e non so come sarebbero potuto andare le cose in Spagna. Magari però arriverà il momento di provare a programmare la stagione pensando ai tre obiettivi” ha dichiarato il campione del mondo in carica, non precludendosi nulla.

Nonostante tutti lo dipingano come una leggenda del ciclismo, Pogacar tiene i piedi per terra e con umiltà ha affermato di non sentirsi affatto tale, aggiungendo di pensare solo alla prossima corsa. Ad ogni modo, per lo sloveno ci sarà tempo per pensare di vincere la tripla corona. Nel 2025, intanto, una delle sue priorità sarà la Vuelta.