Atalanta, Retegui: “Abbiamo giocato una grandissima partita”

Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo esterno per 6-1 contro lo Young Boys: “Sono molto contento perché abbiamo giocato una grandissima partita, soprattutto nel primo tempo. Siamo venuti qui per vincere e ce l’abbiamo fatta, ora riposiamo e poi penseremo al prossimo impegno di campionato contro la Roma. Stiamo giocando un calcio bellissimo, sono contento di essere stato premiato come MVP: la dedica è per la squadra, dobbiamo continuare così e non mollare. Sappiamo che vincere oggi era molto importante, siamo contenti per aver conquistato questi tre punti“.