Champions League: Juventus ospite dell’Aston Villa. Sfide abbordabili per Inter, Milan e Atalanta

Tutto pronto per il quinto turno della fase a girone unico della Champions League. Come di consueto, anche le cinque squadre italiane saranno in campo in questa due giorni: scopriamo le loro avversarie!

La prima a scendere in campo sarà il Milan di Fonseca, impegnato nella trasferta slovacca con lo Slovan Bratislava. Il Diavolo viene da due vittorie di fila, dopo due sconfitte nelle prime due gare. Nell’ultimo turno, i rossoneri hanno battuto a sorpresa il Real Madrid, al Bernabeu, pertanto contro la squadra fanalino di coda della classifica partono nettamente favoriti. Segnaliamo la quota del “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 1,58; mentre su Betclic si parla di 1,46 volte la posta e su WilliamHill 1,61. Se da una parte è vero che lo Slovan abbia realizzato solo due reti finora, dall’altra bisogna notare come il Milan abbia sempre subito gol: il “Goal”, stavolta, è quotata 1,93 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1,90.

Nettamente favorita anche l’altra squadra di Milano, ovvero l’Inter, che ospiterà il Lipsia a San Siro. Il team di Inzaghi è reduce da tre successi di fila, dopo il pareggio esterno con il Manchester City. La Beneamata è l’unica squadra, insieme all’Atalanta, a non aver ancora subito gol finora. I tedeschi, invece, hanno perso tutte e quattro le precedenti partite disputate. Da provare l’“Handicap 1 (-1)”, immaginando un successo per almeno due reti di scarto da parte dell’Inter: la quota è di 2,10 su Planetwin365; su Betclic 2,09 e su WilliamHill 2,15. Segnaliamo anche la quota del segno “1” all’intervallo: parliamo di 1,90 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,89.

In cerca del secondo successo di fila l’Atalanta. La Dea sarà ospite dello Young Boys e, anch’essa, parte nettamente favorita: interessante la quota dell’Over 2,5 Ospite, su Planetwin365 a 2,15; su Betclic 2,10 e su Unibet 2,23. Ricordiamo che la formazione di Gasperini ha finora raccolto 8 punti, frutto di due vittorie e due pareggi. Gli svizzeri, invece, hanno perso tutte le partite disputate e hanno fatto registrare una differenza reti di -10. Una sola rete segnata dallo Young Boys e nessuna subita da parte dell’Atalanta. Che possa essere un dato significativo? Da provare il “NoGoal”, su Planetwin365 a 2,05; su WilliamHill 2 e su Betclic 1,95.

Più insidiosa, almeno sulla carta, la trasferta della Juventus: la Vecchia Signora, infatti, sarà ospite dell’Aston Villa al Villa Park. La squadra di Unai Emery ha vinto tre dei quattro match ed è attualmente ottava con 9 punti. I ragazzi di Thiago Motta, invece, hanno 7 punti e sono 11esimi. Non è da escludere che la gara possa essere molto tirata: l’Under 2,5 finale è dato a 1,70 da Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic vale 1,64. Segnaliamo anche la quota del pareggio all’intervallo: parliamo di 2,05 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 2,01.

Per quanto riguarda il Bologna di Italiano, nel prossimo turno ospiterà il Lilla al Dall’Ara: tre sconfitte su quattro per i felsinei con un solo punto in cascina; i francesi, invece, sono a quota 7 punti. Segnaliamo il “Goal”, su Planetwin365 a 1,75; su Betclic la quota è di 1,73 e su Unibet 1,74.