Inchiesta ultras, resta in carcere il tifoso interista in possesso di armi da guerra

Il Gip di Milano Domenico Santoro ha confermato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Cristian Ferrario. Il 50enne, ultrà dell’Inter, è l’uomo che, nella notte tra venerdì e sabato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di armi da guerra.

Ferrario, nell’interrogatorio di convalida, aveva respinto le accuse. Inoltre, aveva fatto mettere a verbale che lui “non sapeva nulla” delle armi, anche perché erano ben nascoste, non visibili.

Nel magazzino di Cambiago era stato ritrovato il presunto arsenale della curva Nord, composto, tra l’altro, da kalashnikov, tre bombe a mano e munizioni.