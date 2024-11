Marotta sicuro: “Questa Inter più forte della scorsa stagione. Turnover? No, 22 titolari”

Fra pochi minuti il calcio d’inizio di Inter-Lipsia, match della quinta giornata di Champions League. Nel corso del prepartita è intervenuto il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Noi sapevamo di essere cresciuti come squadra e gruppo rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto dei buoni risultati. Con questo nuovo format oggi dobbiamo portare a casa punti perché poi ci saranno diversi fattori da considerare ed ogni partita è a sé”.

Tanti cambi stasera. Un pensiero a Firenze c’è?

“Direi di no, questa è una squadra di giocatori esperti, sanno che un grande club gioca ogni 3 giorni più le nazionali, si affronta una squadra alla volta. Oggi c’è il Lipsia, poi una squadra che straordinariamente sta occupando una grande posizione in classifica come la Fiorentina”.

Su cosa sono basate le scelte di Inzaghi?

“Questa rosa per il 90% è quella dell’anno scorso, Inzaghi ha a disposizione tanti giocatori bravi, io parlo di titolari e co-titolari. Abbiamo una panchina molto forte, come deve essere per una squadra che ha tanti impegni concomitanti. Inzaghi può scegliere una formazione fra una rosa che può rispondere alle esigenze delle competizioni che affrontiamo”.