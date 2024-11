Mouhamed Belkheir: alla ricerca della svolta definitiva

Mouhamed Belkheir, attaccante algerino classe 1999, è un calciatore che, nonostante abbia avuto esperienze in diverse leghe europee, non ha ancora trovato la definitiva consacrazione. Nato a Parigi, Belkheir ha intrapreso la sua carriera professionistica in Portogallo, dove ha giocato in squadre di seconda divisione, mettendo in evidenza buone doti realizzative. Precedentemente, aveva vestito la maglia dell’Hellas Verona nelle giovanili, dove fu notato dal settore giovanile dell’Inter, che lo prelevò nella stagione 2016/17. In seguito, Belkheir passò al Brescia, ma non riuscì a imporsi con la prima squadra, venendo ceduto al Torino quando aveva appena 19 anni. Con la Primavera granata, realizzò 5 gol e 2 assist in 12 partite.

Un Viaggio tra Portogallo e Olanda

Nel corso della stagione 2020/21, Belkheir si trasferì al Leixões SC, una squadra che milita nella seconda divisione portoghese. In seguito, passò al UD Vilafranquense, sempre nella stessa categoria, dove continuò a crescere e a dimostrare il suo valore. Dopo un’esperienza positiva in Portogallo, il suo percorso lo portò in Olanda, al Fortuna Sittard, con l’ambizione di fare il salto di qualità. Tuttavia, anche in Eredivisie, non riuscì a imporsi come titolare fisso, collezionando diverse presenze senza però lasciare un segno decisivo. Attualmente, Belkheir è in prestito al RAAL La Louvière, club belga di seconda divisione. La formula del prestito prevede un diritto di riscatto per la squadra belga, con un eventuale contro-riscatto a favore del Fortuna Sittard.

Caratteristiche Tecniche

Belkheir è un attaccante fisico, dotato di una buona tecnica individuale e di un buon colpo di testa. Queste caratteristiche lo rendono un giocatore versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di prima punta che di seconda punta. Tuttavia, deve ancora lavorare sulla finalizzazione e sulla costanza di rendimento. In Belgio, sembra aver trovato una maggiore continuità, contribuendo con 8 gol e 1 assist in 12 presenze, oltre a segnare anche contro il Mechelen in Coppa di Belgio, squadra della Jupiler Pro League. Qarabag, Sivasspor e Antalayaspor in Turchia e il Saint Truiden in Belgio lo stanno monitorando.

Lorenzo Lepore