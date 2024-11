Riecco Michael Schumacher: tifosi con le lacrime agli occhi

Arriva un momento di grande commozione per i tifosi di Michael Schumacher: ecco cosa è successo, brividi per l’ex pilota della Ferrari

Il suo ricordo in Formula 1 è stato incancellabile. Michael Schumacher è tra le leggende più amate di sempre, ha vinto più di tutti e ha scritto pagine emozionanti nella storia della Ferrari. Una scuderia con la quale è nato un amore che, ancora oggi, perdura nonostante tutto.

La firma con la ‘Rossa’ nel 1996 che diede inizio ad un’avventura pazzesca che, solo quattro anni dopo, portò al primo titolo mondiale per il tedesco alla guida del Cavallino Rampante. Michael, alla fine, di successi ne ha inanellati cinque di fila. Pazzesco, ancora oggi qualcosa di unico: in tal senso Max Verstappen, figlio del grande amico ed ex compagno di squadra Jos, ha appena incassato il quarto consecutivo. Ad ogni modo la storia di Michael, poco dopo il suo ritiro dalle corse, ha registrato un gravissimo incidente che quasi uccise il ‘Kaiser’.

Era il 29 dicembre 2013 quando Schumi, in vacanza in montagna, cade durante una discesa sugli sci battendo violentemente la testa. Da allora della sua salute si sa poco o nulla: l’amore e il riserbo di Corinna, sua moglie, sono stati insuperabili. Così come insuperabile, in pista, è stato Michael: capace di manovre fuori dal comune, di domeniche di gioia e passione regalate a chi era e rimane innamorato di un meraviglioso campione come lui.

Ferrari, emozione Schumacher: tifosi in lacrime

Ed è così che il web torna ad affollarsi giorno dopo giorno di suoi ricordi, di momenti indelebili rimasti nella mente di fan e addetti ai lavori. D’altronde, ce ne sono stati parecchi. E nelle scorse ore la pagina ‘Ferrari Italia Racecars’ ne ha tirato fuori uno molto emozionante.

Erano i primi anni in Ferrari, quando i successi erano ancora lontani. Schumacher era affiancato dal suo primo ‘gregario’, quell’Eddie Irvine che lasciò Maranello nel 2000 dopo aver sfiorato il titolo l’anno prima. Nello scatto proposto l’accoppiata Ferrari è a colloquio, prima della partenza di un Gran Premio. Caschi già abbassati, l’adrenalina a pochi minuti dal semaforo verde.

Furono loro due a dare il via ai ‘lavori’, giorno e notte, che portarono poi la scuderia di Maranello a costruire la primissima macchina vincente nel 2000, dopo anni di delusioni e bocconi amarissimi da digerire per i tifosi della Ferrari. È passata una vita, letteralmente. Ma il ricordo di quella Ferrari commuove ancora oggi tutti.

Ferrari

Michael Schumacher

Eddie Irvine pic.twitter.com/lHzDQGhpzN — Ferrari Italia racecars (@FerrariItalia10) November 24, 2024

La speranza, per i fan della ‘Rossa’, è che si possa presto tornare ai fasti di un tempo. Magari anche grazie ad un altro fenomeno – l’unico, insieme a Schumi – 7 volte campione del mondo come Lewis Hamilton. Con l’inglese spalla a spalla con Leclerc, tutto è possibile. Almeno è questo il sogno di praticamente tutti: magari anche di Michael.