Slovan Bratislava-Milan 2-3, successo sofferto per Fonseca

Vince di misura 2-3 il Milan in casa dello Slovan Bratislava nella quinta giornata di Champions League. Per i rossoneri in gol Pulisic, Leao e Abraham. Padroni di casa che segnano con Barseghyan e Marcelli.

Slovan Bratislava-Milan, le ufficiali

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko.

A disposizione: Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko.

Allenatore: Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Emerson, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah.

Allenatore: Fonseca

Il Milan spreca lo Slovan punisce

Parte forte il Milan più volte pericoloso nei primi 10 minuti. Rossoneri che sfiorano poi il vantaggio al 13′ con Abraham. Chukwueze si muove bene sulla destra, provando un traversone utile per Abraham. L’attaccante però viene leggermente anticipato da un avversario: si riparte da un corner per il Milan. Due minuti e Slovan pericolosissimo. Slovan che si distende in contropiede e poi va al tiro con Strelec, bravo a superare Maignane e poi a concludere. Sul tiro però si impone Pavlovic, che compie un salvataggio clamoroso a due passi dalla linea di porta. Gara che si sblocca al 22′. A segnare è Pulisic. L’americano ruba il tempo alla difesa dello Slovan Bratislava, andando a colpire con un destro preciso che si è insaccato all’angolino. Vantaggio che dura 3 minuti. Milan beffato in contropiede dallo Slovan Bratislava, che ha neutralizzato il corner e poi bruciato i rossoneri con Barseghyan. Il numero undici si fa mezzo campo in velocità, andando a colpire Maignan con un pallonetto che è valso l’1-1.

Leao entra e decide

Nella ripresa entra Leao e trova lui il raddoppio. Pallone perfetto di Fofana, che taglia il campo con un filtrante perfetto per Leao. Il portoghese prende il tempo alla difesa dello Slovan, andando a colpire Takac con un mancino delicatissimo. Al 72′ è poi Abraham a fare 1-3. Errore clamoroso della difesa dello Slovan: Strelec regala un pallone troppo ghiotto ad Abraham, che controlla in area tutto solo e non sbaglia davanti Takac. Sinistro vincente dell’attaccante inglese. In chiusura lo Slovan trova il 2-3, rete che però non basta. Mancino straordinario di Marcelli, che dopo un ottimo break guidato da Barseghyan insacca la seconda rete all’incrocio dei pali. Ma tanti dubbi per un precedente fallo non fischiato ai danni di Leao.