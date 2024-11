Champions League, Bologna-Lille: le formazioni ufficiali

Dopo aver perso contro il Monaco, il Bologna cerca ancora fortuna al Dall’Ara e ancora contro una squadra francese: il Lille. La formazione di Vincenzo Italia è alla ricerca del primo gol e di conseguenza del primo successo stagione in Europa. Di fronte, questa sera, una formazione quotata almeno quanto il Monaco, che di recente è riuscita a strappare tre punti contro Real Madrid e Atletico Madrid e un pareggio in una gara per la maggior parte dominata dalla Juventus.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

LILLE (4-3-3): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Mukau, Andre, Bouaddi; Zhegrova, David, Fernandez Pardo. All. Genesio