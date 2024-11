Juve in cerca di continuità: operazione Aston Villa

La Juventus scende in campo contro l’Aston Villa in Champions League. C’è voglia di ritrovare i tre punti dopo il pari di San Siro che ha deluso le aspettative a livello di spettacolo. In ottica formazione Motta adopera qualche cambiamento, ma non troppi. Anzi, forse solamente uno rispetto a sabato scorso. Linea a quattro confermata con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Sta crescendo Thuram e al suo fianco ci sarà ancora Locatelli. Sulla trequarti Conceicao, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Weah per non dare riferimenti avanzati.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.